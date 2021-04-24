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我的經驗／做好3件事 腦瘤復發別害怕

張克章／新北新店

22年來，我有一莫名腫塊存在腦內，曾在台北榮民總醫院、林口長庚醫院和三軍總醫院進行腦瘤相關檢查，當時由三總神經外科醫師林欣榮（現為花蓮慈濟醫院院長）幫我處理，經過X光、磁振造影（MRI）影像檢查顯示，屬於2至3級腦瘤，因此住院開刀切除。

二次復發後，到榮總作加馬刀放射線治療；第三、四次復發則到內湖三總手術，住院約四個月，過程相當辛苦。之後持續接受中醫針灸治療。

我從1999年3月得腦瘤至今超過22年，雖然每周接受針灸治療，但受到腦瘤影響，身體仍會出現部分傷害。目前我的身體狀況屬無恙狀態，我認為做好以下三件事，是讓我身體保持健康的好方法，也分享給大家。

一、保持心情愉快平衡：在多次開刀後，一定要保持心情愉快，且不發怒，才能讓身體在平衡下過退休日子。

二、必須多活動：每天維持早上散步或跑步約一小時，下午5點左右到活動中心參加活動，以身體健康為目標，開始做相關活動，必須持之以恆。

三、暫停開車：每次開車應遵守交通規範，自從林欣榮醫師曾提過以後開車可能要暫停，但我仍繼續開車，直到第三次生病時，才停止開車，讓身體逐漸恢復正常。暫停開車很重要，否則在開車過程中突然病發了，是相當危險的。

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