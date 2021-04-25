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血壓控制穩定卻很喘 老婦「主動脈瓣膜狹窄」險丟命

陳碧珠
國泰醫院心血管中心部副主任黃啟宏提醒，高血壓病人出現很喘、胸悶、呼吸困難、頭昏、暈厥時，應就醫檢查主動脈瓣膜是否狹窄。（圖：國泰醫院提供）
國泰醫院心血管中心部副主任黃啟宏提醒，高血壓病人出現很喘、胸悶、呼吸困難、頭昏、暈厥時，應就醫檢查主動脈瓣膜是否狹窄。（圖：國泰醫院提供）

按時服用高血壓藥，血壓控制穩定，怎麼會喘到不行又胸悶？小心主動脈瓣膜狹窄，如果輕忽沒治療，容易進展為重度狹窄，有猝死的風險。

一名85歲老太太，有高血壓長達20年，經規律用藥後血壓逐漸正常，近半年來常常走一下就喘吁吁，甚至胸悶、呼吸困難，以為是正常老化，直到突然昏倒送醫，才發現心臟的主動脈瓣膜狹窄程度已剩不到一公分，檢查確診為「重度主動脈瓣膜狹窄」，再不處理恐引發狹心症、心臟衰竭，甚至可能猝死。

台北國泰醫院心血管中心部副主任黃啟宏表示，主動脈瓣膜由3個瓣葉所組成，在人體循環系統中扮演心臟血流通往全身的大門。主動脈瓣膜狹窄，除了天生結構異常外，會隨年齡增長鈣化進而狹窄，心臟能輸出的血液就愈來愈少，許多症狀也伴隨而來。

一般來說，70歲後就要注意主動脈瓣膜狹窄的老化問題，80歲之後的發生率約3%至5%。黃啟宏指出，有三高問題的老年人，可能會加速主動脈瓣膜狹窄惡化。多數病人在輕度狹窄時並沒有異狀，隨著狹窄愈來愈厲害，就會出現呼吸困難、頭昏、暈厥、心絞痛等不適症狀，嚴重甚至導致心臟衰竭。

根據國際標準，這位老太太主動脈瓣膜狹窄程度剩不到1公分，已經屬於重度狹窄。

黃啟宏表示，她的血壓曾高達160至170mmHg，規律用藥穩定控制，未料，近半年來走路不到50公尺很喘，這就不大對勁，「昏倒」即是主動脈瓣膜狹窄嚴重的警訊，一旦錯過治療時間，會大幅縮短餘命，甚至猝死。

老太太接受免開心的「經導管主動脈瓣膜置換手術（TAVI）」，手術順利，一周後即出院，術後不適症狀明顯改善，並可外出輕鬆步行200至300公尺。

黃啟宏說，TAVI適合高風險患者，例如高齡、合併症多，接受手術的風險太高。但對於身體狀況較好的年輕人來說，手術還是最完整的治療方法。

高血壓 猝死 三高

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導管置換主動脈瓣膜 免切胸骨、開心臟

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