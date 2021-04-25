軟式輸尿管鏡 清除結石無傷口

陸兆明表示，電子式軟式輸尿管鏡可到達腎臟內部找到病灶，搭配鈥雷射消除惱人的結石或腫瘤。（圖：大千綜合醫院提供）

台灣 一名53歲陳姓男子日前因右腎結石就醫，經體外震波碎石術治療，雖排出部分結石，但一些較大結石卻卡在腎臟及輸尿管，大千綜合醫院為他安排進行軟式輸尿管鏡雷射碎石手術，一併清除右輸尿管及右腎結石，術後恢復良好。

大千泌尿科醫師陸兆明表示，一般2公分內的結石會採體外震波碎石手術，大於2公分或屬鹿角結石，會建議以經皮腎造瘻碎石手術治療。

但前者容易有結石打不乾淨或打不動狀況，後者會有大量出血的危險，軟式輸尿管鏡雷射碎石術可解決上述兩者的缺點。

這種手術以電子式軟式輸尿管鏡搭配鈥雷射治療，電子式軟式輸尿管鏡是相當精密的儀器，利用電子感光元件進入病人體內，穿過膀胱、輸尿管到達腎臟內部，直接檢查腎內的病灶，包含腫瘤 、血管瘤、結石等。

它的前端可控制彎曲達270度，能找出X光或電腦斷層無法看出的微小病灶，搭配高功率鈥雷射，可將集尿系統結石逐一清除，也可將上皮細胞癌汽化消除，病人術後恢復時間短且無外在傷口。

陸兆明建議，預防腎結石要多喝水、少吃動物性蛋白、減少食鹽攝取量，如出現腰痛、腹部悶痛、血尿、惡心、嘔吐等症狀，應盡速就醫檢查。