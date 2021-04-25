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輕忽「無痛性血尿」 竟檢出腫瘤

蔡維斌
無痛性血尿千萬要小心，有可能是腫瘤，延誤就醫會誤了自己健康。(Getty Images)
無痛性血尿千萬要小心，有可能是腫瘤，延誤就醫會誤了自己健康。(Getty Images)

台灣一名60多歲王姓婦人，半年來出現頻尿、急尿和血尿，時好時壞所以不以為意，直到最近到中國醫藥大學北港附醫院（媽祖醫院）泌尿部檢查，竟發現是輸尿管腫瘤，醫師以「3D腹腔鏡微創手術」清除腫瘤，幸好只是初期病灶，術後一周即出院正常生活。對此，醫師呼籲民眾不要忽視自己小毛病，並不是每個人都像王婦這麼幸運，有問題最好提早檢查。

醫師蔡禮賢指出，血尿分為疼痛和無痛性，疼痛性血尿較常見，通常和結石或泌尿道感染有關，病人因為疼痛較有警覺性，通常會馬上就診醫治，但無痛性血尿則像隱形殺手，讓人沒有警覺性而忽略，無痛性血尿有可能是上泌尿道和膀胱腫瘤，一旦延誤就醫，後果不堪設想。早發現可用微創手術清除，傷口小疼痛少且恢復快，比以往的開刀好很多。

蔡禮賢說，該醫院已完成「3D腹腔鏡微創手術」設備升級，提供醫師和助手立體化的視野，能夠更精準地切除腫瘤和保留正常組織，除創傷小，恢復快，更大大提高手術精確度，除可用於腫瘤手術，更可應用於其他泌尿科手術，例如精索靜脈曲張、輸尿管狹窄或巨大結石取出手術。

本身也是泌尿科醫師的院長吳錫金指出，不論是疼痛性或無痛性血尿，都應及早就診，該醫院不論診斷或治療血尿等相關的各類疾病，經驗和設備都大為提升，期望民眾有問題千萬不要隱忍或不好意思就醫，以免小病變大病誤了病情。

腫瘤 台灣 中國

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