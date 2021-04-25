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婦人「腰痠背痛」揪出嚴重骨鬆 花5年救回骨質

王昭月
67歲婦人接受雙能量X光骨質密度檢查儀檢查，才發現長年腰痠背痛是骨鬆惹得禍。 (記者王昭月／攝影)
67歲婦人接受雙能量X光骨質密度檢查儀檢查，才發現長年腰痠背痛是骨鬆惹得禍。 (記者王昭月／攝影)

高雄一名67歲婦人因腰痠背痛到不行，忍到受不了求醫，接受醫院骨密度檢查，竟發現嚴重骨質疏鬆，有骨折風險，後來耐心接受藥物調理5年，骨質密度才趨於正常值後，原本腰痠背痛的症狀也獲得改善。

收治婦人的活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒說，骨質疏鬆是「無聲無息的疾病」，沒有明顯不適，有些人出現腰痠背痛，直到發生骨折才察覺，這名67歲婦人當初到醫院求診，接受雙能量X光骨質密度檢查時，骨密度T值（T-score）為負3，據世界衛生組織建議的診斷標準已達嚴重骨鬆，是骨折的高危險群。

放射科組長侯辰芳說，民眾如果未能及早篩檢出骨鬆，可能因為輕微的外力碰撞就造成骨折，連帶造成活動力下降、甚至需長期臥床。若能及早治療，用藥平均一年以上可看到效果。這名婦人持續接受藥物治療，兩年後複檢，骨密度回升到負2.2，五年後複檢為負1.8，趨近正常值。

院方表示，尤其女性停經後，因為荷爾蒙減少，骨質流失速度會加快。骨流失過多，原本緻密的骨骼形成許多孔隙，骨骼易變脆、變弱，即所謂的骨質疏鬆。建議民眾要定期檢查自己的骨質，及早預防。目前醫院引進的雙能量X光骨質密度檢查儀，輻射劑量低、準確性高，檢查過程只需約6分鐘，可協助患者讓骨鬆無所遁形。

骨鬆 篩檢

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