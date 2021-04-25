我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿學區亂象 金山華人成立家長諮詢委員會

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

老人「藥」小心 3常用藥服用不當反危險

陳碧珠
常見老人不當用藥，若未正確用藥，不但會適得其反，還可能引發跌倒、骨折等意外危險。(Getty Images)
常見老人不當用藥，若未正確用藥，不但會適得其反，還可能引發跌倒、骨折等意外危險。(Getty Images)

台灣馬偕醫院老年醫學科主治醫師周曉慧指出，最常見的老人不當用藥，分別是胃藥、安眠藥、高血壓藥等三種藥物。這些藥物若未正確用藥，不但會適得其反，還可能引發跌倒、骨折等意外危險。

以胃藥來說，周曉慧表示，老年人年紀越大，體內的胃酸相對降低，然而，不少長輩可能有「吃藥傷胃」迷思，經常自行服用胃藥。

一位70多歲的婆婆是慢性高血壓、糖尿病患者，照過胃鏡指數正常，但一感覺胃脹不舒服，就自行服用含氫離子幫浦阻斷劑的強效胃藥，這種胃藥可強效抑制胃酸，但吃過多會讓消化系統變弱，建議停藥換成消化酵素後，她的症狀就獲得緩解。

安眠藥也是老人家常見用藥，周曉慧發現，65歲以上門診患者，一半以上曾服用或長期使用安眠藥，值得注意的是，效果愈快愈好的安眠藥，副作用也可能愈多，最常見老年人吃了安眠藥，半夜起來尿尿時意識不清跌倒，骨鬆者還會發生骨折。

老人失眠原因很多，可能合併失智、憂鬱、巴金森，或年紀大退黑激素不足等問題，各有不同的用藥，不能只以安眠藥通盤解決。周曉慧建議，吃安眠藥需搭配正確生活作息，讓生理分辨白天、晚上才行，否則真正的睡眠好處沒有得到，吃到後來反影響睡眠周期。

此外，許多長者常吃降血壓藥卻沒有天天量血壓，周曉慧說，曾有一位阿公吃到頭好暈，一量血壓才知道血壓降太多，她呼籲，慢性病藥不可能跟一輩子，高血壓用藥要記得搭配量測血壓。

高血壓 台灣 失智

上一則

醫師觀點／常腹瀉、感冒 免疫力低下造成

下一則

春天健身應把握循序漸進 掌握4要點

延伸閱讀

正確中藥調理 避免中風、心臟病

正確中藥調理 避免中風、心臟病
血壓愈正常、喘卻愈明顯？當心主動脈瓣膜狹窄

血壓愈正常、喘卻愈明顯？當心主動脈瓣膜狹窄
李杏嬋心臟心血內科談心血疾病應對和預防

李杏嬋心臟心血內科談心血疾病應對和預防
高血壓越控制越喘？8旬嬤主瓣膜狹窄剩不到1公分險喪命

高血壓越控制越喘？8旬嬤主瓣膜狹窄剩不到1公分險喪命

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

喉嚨卡卡是怎麼了？醫揭「2種情況」最常見

2021-04-19 01:20
圖片來源 ／健康醫療網

痔瘡最愛這些人 你上榜了嗎？

2021-04-20 01:30
香蕉要挑彎的還是直的呢？有果農說當然是彎的比較好。(本報資料照片)

買香蕉要選直的還是彎的？果農解析「不要挑錯了」

2021-04-21 02:00

檢測血中維生素D水平 提早發現疾病新方法

2021-04-18 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

口腔癌有哪些症狀？耳鼻喉科醫列6大重點

2021-04-24 01:15
南投醫院醫療團隊成功打通陳姓患者完全阻塞的冠狀動脈（黃圈處）搶回血流。圖／南投醫院提供

30年老菸槍 每天1.5包菸差點讓他見神仙

2021-04-21 05:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓
衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差
妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎

妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎
接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好
亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危