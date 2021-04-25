老人「藥」小心 3常用藥服用不當反危險

常見老人不當用藥，若未正確用藥，不但會適得其反，還可能引發跌倒、骨折等意外危險。(Getty Images)

台灣 馬偕醫院老年醫學科主治醫師周曉慧指出，最常見的老人不當用藥，分別是胃藥、安眠藥、高血壓 藥等三種藥物。這些藥物若未正確用藥，不但會適得其反，還可能引發跌倒、骨折等意外危險。

以胃藥來說，周曉慧表示，老年人年紀越大，體內的胃酸相對降低，然而，不少長輩可能有「吃藥傷胃」迷思，經常自行服用胃藥。

一位70多歲的婆婆是慢性高血壓、糖尿病患者，照過胃鏡指數正常，但一感覺胃脹不舒服，就自行服用含氫離子幫浦阻斷劑的強效胃藥，這種胃藥可強效抑制胃酸，但吃過多會讓消化系統變弱，建議停藥換成消化酵素後，她的症狀就獲得緩解。

安眠藥也是老人家常見用藥，周曉慧發現，65歲以上門診患者，一半以上曾服用或長期使用安眠藥，值得注意的是，效果愈快愈好的安眠藥，副作用也可能愈多，最常見老年人吃了安眠藥，半夜起來尿尿時意識不清跌倒，骨鬆者還會發生骨折。

老人失眠原因很多，可能合併失智 、憂鬱、巴金森，或年紀大退黑激素不足等問題，各有不同的用藥，不能只以安眠藥通盤解決。周曉慧建議，吃安眠藥需搭配正確生活作息，讓生理分辨白天、晚上才行，否則真正的睡眠好處沒有得到，吃到後來反影響睡眠周期。

此外，許多長者常吃降血壓藥卻沒有天天量血壓，周曉慧說，曾有一位阿公吃到頭好暈，一量血壓才知道血壓降太多，她呼籲，慢性病藥不可能跟一輩子，高血壓用藥要記得搭配量測血壓。