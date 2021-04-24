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寶寶2歲還在流口水、進食差 該就醫求改善

戴永華
幼兒的口功能是從出生後即開始發展，大約到二歲才會發展完成。(示意圖，博愛醫院提供)
幼兒的口功能是從出生後即開始發展，大約到二歲才會發展完成。(示意圖，博愛醫院提供)

陳媽媽每次餵兒子吃飯，就像玩「你追我跑」，媽媽端著稀飯追，小孩不是躲開，就是含上一口飯不肯張嘴；小孩滿2歲了，還會流口水、咀嚼能力不佳，吃一頓飯得耗時1小時，說話也僅同住家人聽得懂，醫師建議，此時應帶孩子到醫院檢查。

口功能發展和孩子進食經驗，息息相關，也影響語言能力。台灣羅東博愛醫院語言治療師蔡佩青表示，幼兒的口功能是從出生後即發展，約至2歲發展完成；口功能是循序漸進、且連續發展過程，幼兒每個階段都有不同動作控制能力，進食與吞嚥也是如此。

例如剛出生新生兒是以「反射動作」進食，舌頭成條狀以「前後動」方式運動，吸吮和吞嚥連結在一起，無法分化，但滿周歲幼兒，雙唇大部分時間都可維持閉合，會用杯子喝水，可咬斷餅乾並咀嚼吞下，此時吸吮和吞嚥動作已協調分化，若有些孩子把食物含口中，許久不肯吞下，代表口功能已較成熟，建議可開始進食固體食物，不應只侷限用奶瓶進食。

蔡佩青說，當幼童語言發展遲緩，通常也可能會有口腔動作功能不足問題，例如舌頭可能外吐、嘴巴開開、流口水或挑食拒食。對於這些孩子，口腔功能運動與治療可加強舌頭、嘴唇與下頷肌肉，藉此促進飲食技能及說話發展與言語清晰度，提醒家長若對幼童口功能有疑慮，都可至醫療院所尋求治療改善。

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