急性骨髓性白血病 出現4大徵兆提高警覺

圖片來源 ／健康醫療網

急性骨髓性白血病是血癌中罹病人數最多、最嚴重的疾病。為提升大眾對此嚴峻疾病的知曉度，掌握黃金治療期，中華民國血液病學會在4月21日世界急性骨髓性白血病日前，推出「『急』刻救援 『髓』機應變421」口訣，提醒莫名出現臉色蒼白疲倦、發燒、瘀青出血、骨頭疼痛「4」大症狀，應盡速至各大醫院內科或血液腫瘤科進行血液及骨髓「2」種重點檢測 ，若確診「1」定要至血液科就醫。

急性骨髓性白血病 來勢洶洶難預防

中華民國血液病學會理事長周文堅醫師表示，急性骨髓性白血病主要症狀不典型，容易與老化、感冒混淆；且病情惡化快，多數患者確診時已有生命危險。因為難以預防，一確診就要搶時間治療，提早瞭解症狀、及早就醫是救命關鍵。但是過去40年來治療武器僅有化學治療或幹細胞移植，病患存活狀況不理想。尤其年長者或體弱病患，因難以承受化療，存活不到半年，是最大治療瓶頸。過去三、四年終於陸續有多款創新標靶藥物登台，可以延長存活、提升治癒機會。

好發65歲以上長者 現有年輕化趨勢

中華民國血液病學會急性骨髓性白血病與骨髓化生不良症候群疾病工作組召集人侯信安醫師指出，急性骨髓性白血病，通常好發為65歲以上長者，約佔五成；但也不乏年輕族群，40至65歲中壯年患者約佔三成。男性略多於女性。骨髓未成熟之造血細胞增生並堆積在血液及骨髓，血癌細胞 全身擴散，取代正常血球。紅血球若不夠，導致臉色蒼白、氣喘如牛；白血球不足，亦容易感染發燒；血小板若不足，凝血功能變差，女性經期量變多且久，或是全身不明原因多處瘀青；異常血球堆積骨髓，造成骨髓膨脹、關節疼痛。若引起嚴重細菌感染者，恐因敗血症而突然休克。

AML標靶藥物來臨 有效達到疾病緩解

急性骨髓性白血病曾經歷長達40年無新藥問世，直到2017年起多款標靶藥物陸續問世。中國醫藥大學附設醫院內科部副主任葉士芃醫師指出，急性骨髓性白血病治療十分嚴峻，過去只有身體機能佳可接受化療的患者，才可能達到緩解，如今個人化的標靶治療有機會讓不同狀況的病人達成緩解、穩定病情。他舉例，如佔三成且容易復發的FLT-3突變患者，在確診後，馬上可透過健保 給付的標靶藥物合併化療治療；如果復發或對一線治療反應不佳，可接續使用新獲藥證的標靶藥物控制難治的癌細胞。若是無法接受高強度化療的初診斷患者，可在去甲基化藥物或低劑量化療療程中，加入可促進癌細胞凋亡的BCL-2抑制劑標靶藥物，提升疾病緩解。

記住421口訣 掌握黃金治療期

醫師提醒民眾，急性骨髓性白血病屬於全身性疾病且病程發展快，可能發病兩周內癌細胞增加1000倍。發病時普遍伴隨高燒、出血、敗血症、肺炎等嚴重併發症，唯有謹記「『急』刻救援 『髓』機應變421」口訣，才能掌握黃金治療期，獲得良好預後。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49749/

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