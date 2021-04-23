空汙拉警報 肺癌找上門？

各種空氣汙染源，最直接影響肺部的是PM2.5，容易引起肺癌、氣喘、慢性阻塞性肺病、肺纖維化等。(Getty Images)

面對無所不在的「恐怖分子」空汙有何對策？醫師認為，對抗空汙，須正視空汙結構，避免成為空汙製造者，多搭乘大眾運輸工具，多喝水幫助部分空氣汙染 物質排出體內。

不抽菸肺癌患者 逐年增加

台灣 胸腔暨重症加護醫學會理事長、高雄長庚醫院副院長林孟志指出，各種空氣汙染源中，最直接影響肺部的就是細懸浮微粒PM2.5，顆粒大小只有毛髮的三十分之一，因為最快、最容易進入呼吸道，易引起發炎反應。不只是肺癌，氣喘、慢性阻塞性肺病，甚至肺纖維化等都可能因PM2.5濃度增加，罹病率上升或急性惡化。

台灣胸腔暨重症加護醫學會去年出版的「空氣汙染與肺部健康」照護手冊中指出，2002年針對100多萬個不抽菸的志願者追蹤16年以上，發現每增加10單位的PM2.5濃度，會增加8%的肺癌相關死亡率，隨時間增加，比率還會上升。

台中榮總胸腔內科醫師暨呼吸加護中心主任傅彬貴說明，空氣中的PM2.5拉高了肺癌發生危險，但從暴露到罹患肺癌，通常不是一、兩天，「起碼是十年以上」，以這樣的時間長度來看預防，甚至解決空汙問題，其實相當從容。

外出戴口罩 防PM2.5

在根本環境尚未解決前，民眾如何抗空汙？林孟志表示，若知道室外空汙不好，只能盡量減少外出時間，若是外出，要防止無孔不入的PM2.5，最有力的選擇是戴N95口罩，或可選擇醫療口罩或國家認證防霾口罩及布口罩。

生活飲食方面，林孟志說，目前並沒有任何食物可解決空汙對身體的衝擊，但「多喝水」可加速部分空氣汙染物質排出，多吃綠色蔬果及含維生素A、C、E的食物，可以抗發炎，另可攝取魚油、微量元素如鐵及鋅，能幫助維持身體免疫機能。

「其實，把空汙跟肺癌發生的邏輯搞清楚，就不會自己嚇自己。」林孟志呼籲民眾，正確的認知，才有健康的心態。