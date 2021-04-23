洗腎患者腿痠麻癢 延展性血液透析術助改善

東元綜合醫院引進新式「延展性血液透析術(HDx)」，臨床研究發現能移除血液中「大的中分子尿毒素」，使病人不寧腿的嚴重程度下降一半之多。（圖：東元綜合醫院提供）

一名42歲的職業婦女為洗腎病患，長期受「不寧腿症候群」影響，夜晚腿部出現痠、麻、癢的症狀，嚴重影響睡眠，必須依賴安眠藥才能入睡，白天的精神、體力差，甚至有憂鬱的傾向，工作和家庭照顧都受到影響，經醫師建議，接受「延展性血液透析術(HDx)」，治療2周後，婦人已不必再服用安眠藥即可入睡，漸漸找回正常生活作息。

根據台灣 腎臟醫學會年報統計，2019年台灣洗腎病人高達8.2萬人，其中又有2到3成的患者會出現「不寧腿症候群」。

東元綜合醫院腎臟科主任林青陽指出，「不寧腿症候群」可分為原發性和次發性，原發性不寧腿較為常見，與大腦調節多巴胺異常有關；次發性的不寧腿則是由糖尿病 、懷孕或缺鐵性貧血等原因引起。

而讓腎臟病友痛苦難耐的，是會感覺「腳癢癢麻麻的」、「很像腿裡面有東西在爬」，讓人忍不住踢動、不自主抖腳，尤其夜晚入眠時症狀更明顯，讓人不得安寧，長期下來睡眠不足、情緒不穩，進而引發憂鬱、焦慮等症狀，是許多洗腎病人的夢靨；臨床目前多採用藥物等治療方式，但效果仍不盡理想。

為了讓病友找回一夜好眠，東元綜合醫院引進新式「延展性血液透析術(HDx)」，臨床研究發現能移除血液中「大的中分子尿毒素」，使病人不寧腿的嚴重程度下降一半之多。

腎臟科血液透析室主任鄭玉堂說，腎臟科團隊將HDx透析術改善病人的治療指標，延伸於醫學研究，研究對象是針對洗腎三個月以上的嚴重不寧腿病人，每周接受3次HDx透析術，經過12周治療後，發現病人的嚴重度由嚴重改善至中度；推論新HDx透析術可有效移除血液中大的中分子尿毒素，降低不寧腿的嚴重程度，使病人整體生活品質顯著改善，連焦慮與憂鬱表現都有正向成效。