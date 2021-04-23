非坐骨神經痛…腳麻腰痛 是30公分腫瘤作祟

醫師說明跨科會診順利取出超大腫瘤的過程。（記者蔡維斌／攝影）

台灣 65歲簡姓男子兩年來腰痛腳麻，一直被誤為坐骨神經病痛，四處尋醫整治還作了半年脊椎復健，不見起色，更併發頻尿、血尿，驚覺不對，到中國 醫藥大學北港附設醫院檢查，經骨科、泌尿科會診，發現他竟罹了罕見的骨盆腫瘤 ，透過3D攝影列印技術精準作出骨盆模型再行開刀，取出一個達30公分的骨盆腫瘤，所幸腫瘤未壓損神經，讓他得以恢復正常生活，不再腰痛腳麻。

簡男表示，三年多攝護腺開刀，發現左側臀部有腫塊，因很小又不痛就不以為意，直到兩年多前，開始腳麻腰痛，以為是坐骨神經壓迫，診治了一年多還做了復健，非但沒起色，還併發血尿頻尿，即輾轉到北港媽祖醫院骨科求醫。

副院長也是骨科醫師馮逸卿說，經檢查發現雙側臀部及骨盆腔各有一顆超過15公分啞鈴狀的巨大軟組織腫瘤，經穿刺切片診斷為多發性神經纖維瘤，屬良性，因腫瘤巨大且範圍從骨盆腔、坐骨神經延伸至髖、臀部，幾乎整個骨盆都被占據，擠壓泌尿等多項器官等，增加手術困難度。

經會診院長也是泌尿科醫師吳錫金，研討治療策略，運用長陽生醫公司設計的3D列印技術，配合影像技術做出骨盆腫瘤及器官的立體數位模型，精準掌握腫瘤與複雜結構，同時選擇破壞性較少的手術範圍，並設法完整保留病人所有器官的功能。

院長吳錫金親自召集泌尿科、骨科、外科、神經外科及放射科組成團隊，完成術前沙盤推演並做好萬全準備，經七小時手術，終能順利取出合計超過30公分的超大腫瘤，足稱是台灣醫史上最大的骨盆腫瘤。

吳錫金說，簡的整個骨盆腔所有器官都被腫瘤擠壓，所幸神經未損，術後痛麻獲改善可過正常生活，的確是罕見又幸運的病例。馮逸卿也說，多發性神經纖維瘤可能出現身體各部位，早期不會有症狀，直到腫瘤變大壓迫神經才有明顯疼痛，男女及各年齡層皆有可能，他處理過10幾歲患者，提醒若有久治難癒的坐骨神經痛、頻尿、腹脹及便秘等症狀，應及早就醫。