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喉嚨卡卡是怎麼了？醫揭「2種情況」最常見

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

你也有喉嚨異物感或喉嚨卡卡等困擾嗎？其實此類似症狀背後原因較為多樣性，因此治療上得判斷由哪種原因引起，才能對症下藥。奇美醫學中心耳鼻喉部主治醫師王俞鈞醫師指出，包括咽喉發炎、扁桃腺結石、過敏性鼻炎、鼻竇炎、誤食異物、胃食道逆流等都可能會造成喉嚨異物感，其中又以過敏性鼻炎及胃酸咽喉逆流症為臨床上最常見的原因。

37歲女喉嚨異物感 原來是慢性鼻竇炎惹禍

一名75歲老翁，連續好幾月來飽受喉嚨卡卡困擾，原以為是過去吃魚刺仍卡在喉嚨導致，但就醫檢查卻無找到魚刺，卻意外發現左側舌根有腫塊，經醫師建議採切片手術，確診為鱗狀上皮細胞癌四期，所幸經同步化學放射治療後反應良好；而另名37歲黃小姐則因喉嚨異物感持續半年就醫檢查，醫師發現同步有頻繁聲音沙啞、咳濃痰等症狀，確診為慢性鼻竇炎以及聲帶節結所致，經慢性鼻竇炎內視鏡手術恢復良好，目前持續接受門診追蹤。

喉嚨卡卡先了解病史 必要時須內視鏡檢查

王俞鈞醫師說明，臨床上，面對患者喉嚨卡卡問題，除了先了解症狀發生情況，也會詢問是否有相關病史、家族史、接受過的手術病史等，必要時也須採以內視鏡檢查鼻、咽、喉等部位看有無病灶，但並非每位患者都能第一時間做出判斷，部分患者有時得追蹤一段時間或進一步檢查才能找到病因；尤其若同時並存多個疾病，治療上也會需針對不同疾病給予適合治療方式。

藥物治療仍未改善 應進一步檢查

若長期深受喉嚨異物感或喉嚨卡卡等困擾時，應盡快就醫檢查，盡早找出病因，才能對症下藥，維持生活品質。王俞鈞醫師強調，患者除了接受醫師診斷治療，平時也應養成良好的生活與飲食習慣，若發現就醫後使用藥物治療一段時間仍未改善，則應盡快與醫師討論，尋求進一步檢查，以確定病因，對症下藥。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49694/

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