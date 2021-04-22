傷口3天能恢復 老翁拖1年才好 醫：3狀況恐是血友病

醫師提醒，若有傷口長期未癒、身體多處出血或止血緩慢又反覆出血，甚至要去看急診等，建議至醫院血液科門診就診。（本報資料照片）

一名78歲老爺爺因痔瘡傷口無法止血，轉診至醫院血液科，經醫師問診，才知數年前進行盲腸炎手術，原傷口三日即可癒合，爺爺竟拖了一年才好，診斷為輕度血友病。

台灣 中山醫學大學附設醫院小兒血液腫瘤 科主任翁德甫提醒，輕度血友病患者因症狀不明顯，診斷年齡較大，未給予治療的老年人若有傷口長期未癒，嚴重恐引起感染，導致生活不便；建議「傷口長期未癒」、「身體出血位置兩個以上」或「止血緩慢又反覆出血」者，至醫院血液科門診就診。

醫師表示，血友病是凝血因子濃度不足，可能因創傷造成出血不止，甚至有自發性出血。國外研究顯示，輕、中、重型患者平均分別占比4成、2成、4成。

翁德甫說，血友病主要是先天遺傳因素所致，症狀以凝血不全導致血流不止為主，患病雖不會致命，但老年人身體狀況不如大部分年輕人，傷口長期未癒，嚴重恐引起感染，醫師便需反覆打開傷口檢查，降低長者生活品質；目前治療上以每周施打凝血因子為主，只要配合醫師治療，生活可以跟其他人一樣正常。

翁德甫提醒，若有傷口長期未癒、身體多處出血或止血緩慢又反覆出血，甚至要去看急診等，建議至醫院血液科門診就診。

他舉例，一般民眾牙周病或口腔、牙齒出血看牙科，流鼻血看耳鼻喉科，消化道出血看消化科，肌肉 出血看中醫或復健科，忽略身體多處出血可能互相關聯，恐是凝血功能有問題或罹患血友病，若身體出血位置有2個以上，如流鼻血、瘀青、消化道出血等，建議至醫院看血液科。

流鼻血流很多，但很快止住，不需擔心，但翁德甫提醒，若止血緩慢又反覆出血，如流鼻血需耗費15分鐘止血，接著反覆流血，甚至需去醫院急診；一般傷口如瘀青，復元時間大約7天，若傷口超過7天仍未癒合，也建議至血液科就診。