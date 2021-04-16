嬌生疫苗也出現血栓疑雲 科學家怎麼說？

圖片來源 ／健康醫療網

嬌生疫苗 已經在美國 施打超過680萬人，保護力也毋庸質疑，不過其中「僅」出現7件嚴重且不尋常的血栓事件，患者都是女性，年齡介於18-48歲之間。美國疾病管制暨預防中心（CDC）與食藥署（FDA ）13日宣布暫緩嬌生公司（Johnson & Johnson）COVID-19疫苗施打。

美國FDA生物製劑評估研究中心主任Peter Marks表示，暫緩嬌生疫苗施打，希望引起疫苗與血栓關聯的注意，幫助病人和醫師更有警覺，找出更多案例。

嬌生疫苗發生了什麼事？

根據《Medscape》報導，美國FDA生物製劑評估研究中心主任Peter Marks推測，類似血栓事件在未施打疫苗族群的自然發生率，美國一年內每百萬人約2-14件。專家推估嬌生疫苗施打後，大約兩周內產生6件，等同每年每百萬人25件，確實超過標準值。

《今日美國》指出，目前在美國施打率最高的疫苗，分別來自莫德納（Moderna）疫苗和輝瑞（Pfizer）/BioNTech 疫苗，施打超過1億8500萬人，並無發生血栓事件或其他嚴重健康疑慮。

嬌生疫苗的血栓疑慮，與AZ疫苗在歐洲發生的情況類似，AZ疫苗在歐洲施打3400萬劑後，懷疑與220件血栓事件有關。不過AZ疫苗在印度廣泛施打，卻沒有發現血栓案例，可能潛在案例沒被發現，或者印度族群基因與歐美族群不同。

「健康的人發生這種情況並不尋常，但真的發生了。」麻省總醫院 （Massachusetts General Hospital）血液腫瘤科醫師Hanny Al-Samkari如此表示。

新冠疫苗與血栓有什麼關聯？

大部分時候，疫苗與嚴重健康反應都無關，不過AZ疫苗與嬌生疫苗與血栓的關係，Theodore Warkentin形容是鐵證如山，若施打疫苗一周至三周內出現症狀，且也沒有施打抗凝血劑heparin，那就有可能與疫苗相關。

根據《新英格蘭醫學雜誌》最新研究，Warkentin與同仁稱為「疫苗誘導的血栓併血小板低下症」（VITT, vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia），被認為與手術後患者，或者肝素引起的血小板低下（heparin-induced thrombocytopenia, HIT）的罕見情況類似。同時，這些患者也發生了血小板減少症（thrombocytopenia）。

至於可能的血栓產生機制，研究指出，在施打AZ疫苗後疑似發病的11名病人體內，發現一種罕見針對platelet factor 4蛋白的抗體。目前不清楚，這種抗體是本來已經存在人體，或是疫苗接種後產生，引發自體免疫反應。

目前美國施打嬌生疫苗後的疑似患者都是女性，哥倫比亞大學血液腫瘤學助理教授Andrew Eisenberger推測，這類血栓反應可能與雌激素有關，雌激素會影響凝血蛋白的表現，可能新冠病毒疫苗與雌激素產生協同作用。

「疫苗誘導的血栓併血小板低下症」很難診斷，因為醫師必須尋找特定的抗體來確診，梅約診所專家Anand Padmanabhan也坦承，預測一個人施打疫苗後有血栓風險，目前不太可能。

疫苗引發血栓，可以治療嗎？

「疫苗誘導的血栓併血小板低下症」（VITT）似乎發生在施打疫苗5-13天內，在正常的疫苗副作用舒緩後，若在上述時間，出現嚴重頭痛、腹痛、腿部水腫，伴隨皮膚紫斑，應迅速就醫。

治療HIT的專家Connors強調，肝素引起的血小板低下致死風險很高，不過若醫師留意的話，病人是可以好好治療的。

參照肝素引起的血小板低下，梅約診所專家Anand Padmanabhan說，VITT不應該使用肝素治療，恐惡化疾病。Theodore Warkentin則說，除了肝素以外的抗凝血劑，對於VITT幫助很大。

Anand Padmanabhan更發現，高劑量靜脈注射免疫球蛋白，可以舒緩免疫反應。她透過此療法幫助一名患者救下一隻腿。免疫球蛋白可先佔據血小板的表面受體，避免有毒抗體結合產生疾病。

嬌生疫苗與AZ疫苗都是腺病毒載體疫苗 有關聯嗎？

>AZ疫苗和嬌生疫苗都是透過改良的的腺病毒當載體，攜帶冠狀病毒的刺突蛋白（spike protein）的基因（雙股DNA）。改良的腺病毒可以進入細胞，但不能複製，一旦病毒進入細胞，便會將刺突蛋白（spike protein）基因置入細胞核中，細胞會據此製造刺突蛋白，並呈現在細胞表面，供免疫細胞辨認。免疫細胞會據此製造針對刺突蛋白的抗體，直接攻擊新冠病毒，以及被新冠病毒感染的細胞。

腺病毒載體疫苗的保護力都是不錯的，施打一劑都至少有近7成甚至更高，而且腺病毒載體疫苗比mRNA疫苗穩定，運送和儲存都較方便。

不過腺病毒載體疫苗仍有缺點，腺病毒感染人類非常常見，人類免疫系統可能產生可以攻擊疫苗的抗體，造成疫苗失效。因此，AZ疫苗和嬌生疫苗都慎選了較不常見的腺病毒載體。

麻省總醫院 (Massachusetts General Hospital)血液腫瘤科醫師Hanny Al-Samkari提到，有理論指出，AZ疫苗和強生疫苗都是透過無害的腺病毒作為載體，可能病毒本身或者病毒傳送的DNA引發了人體過度免疫反應。

專家擔憂疫苗施打受影響

許多專家都表示非常擔憂血栓事件影響疫苗接種，美國FDA生物製劑評估研究中心主任Peter Marks則樂觀表示，會盡可能建立值得信賴的系統。

「疫苗仍然非常安全。打了680萬人才出現6例。」Peter Marks在美國醫學會 (American Medical Association)的網路研討會強調。不過，這項風險並不被預期，或許可以透過適當的反應，例如限制特定風險族群施打疫苗來改善。「最終目標仍是讓更多人施打安全且有效的疫苗，我們需要更多作為。」

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49719/

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