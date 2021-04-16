什麼臉型最有吸引力？醫師：瓜子臉比率75%最優

圖片來源 ／健康醫療網

什麼樣的臉型最具吸引力？拿起尺量一量。根據台灣 陽明交通大學與台北榮民總醫院的研究，只要兩側下顎骨角的距離，與兩側顴骨的距離比例越接近75%，就是最具吸引力的臉型。反之如果比例大於83%，恐怕會被認為是國字臉。

這個下顎骨角距離與顴骨距離的比例，呈現了正面臉型從上到下向內收斂的幅度(facial taperness)，姑且稱之為瓜子臉比率。多數人普遍認為瓜子臉是最美的臉型，國字臉的吸引力則比較低，但到底什麼樣的臉型可以算是瓜子臉？什麼樣的臉型會被認為是國字臉？榮陽團隊透過科學實證，給出了精確的答案。

軟體調整模特兒臉型 203名評審評分

以研究團隊的一名成員臉型拍照，為了避免臉型長度比例影響判斷標準，臉型照片依據三分法透過Photoshop軟體完美調整，隨後再將照片中模特兒的臉型，依據90%、87%、85%、83%、80%、75%、70%、65%的瓜子臉比率，修改成八種不同收斂度的臉形。數字愈高，代表兩側下顎骨距離，與兩側顴骨距離比例越接近，也就是臉型越方正；反之則下巴越尖，越接近所謂的瓜子臉。203名接受問卷者，包含陽明交大牙醫系的五、六年級的學生以及台北榮總的醫護與病患，由他們隨機觀看這八張臉型照片，依據美觀評比來作0到100的評分，同時勾選這些臉型是不是心目中的國字臉。

75%瓜子臉 最受青睞

統計分析發現，具有75%瓜子臉比率的臉型獲得74.46的吸引度評分，是最受歡迎的臉型。90%收斂度的臉型則只有39.33分，被認為是最不具吸引力的臉型。有趣的是，當瓜子臉比率為65%的時候，因為臉型太尖，反而不受青睞。研究團隊也從統計中歸納出一般人認為國字臉的臉型收斂比率是以83%為上限。換句話說，當臉部的錐形比率大於83%，普遍就會讓人有國字臉的感覺。

對於美的標準會依照每個人的審美觀而異，心理學家曾經發現「大眾臉」(average face)是普遍最被接受的臉型，也就是臉型不能太方，不能太圓，也不能太尖。但什麼是最受歡迎的臉型，一直沒有精確定義。歐美人類學家曾發現高加索白人最能接受的瓜子臉比率大約是70%，中國 的研究則是86.8%，但由於實驗方法不同，這些數據只能供作參考。

臉型美感主觀 科學方法分析

每個人對於臉型的美感有不同看法，涉及了臉型角度、臉型比例、眼睛鼻子嘴巴耳朵的分布等因素，甚至是髮型都會影響觀感。進行這項研究的台北榮總矯正科主治醫師、同時也是陽明交大牙醫系兼任助理教授吳姿瑩表示，中國學者的研究是由七位整形外科手術醫師來評分，且選用不同人的臉來做研究，交互影響因子太多。

台北榮總口腔顎面外科主治醫師、同時也是陽明交大牙醫系兼任副教授的吳政憲則說，微整形近年受到歡迎，這項研究對於那些想要進行下顎矯正整形的民眾，可提供初步的參考標準。但他也說，任何手術都有風險，美是一種很主觀的感覺，美感也隨著時代有不同的定義，重點是要對自己有自信，就會散發出美的氣質。



資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49698/

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