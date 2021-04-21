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電激取精 助糖尿病患妻人工授孕得子

黃寅
茂盛醫院採用電激取精為患者治療，也就是使用電熱棒插入肛門靠近前列線處，以直流電刺激，將陰莖內負責射精的神經予以活化，以恢復射精的動作。（圖：茂盛醫院提供）
茂盛醫院採用電激取精為患者治療，也就是使用電熱棒插入肛門靠近前列線處，以直流電刺激，將陰莖內負責射精的神經予以活化，以恢復射精的動作。（圖：茂盛醫院提供）

一名51歲男子娶小他26歲的妻子後，兩年來妻子一直沒能懷孕，一度還被誤診為「無精症」後來才查出他因罹有糖尿病，導致「逆形性射精」找不到精子可做試管嬰兒。經採用「電激取精」後才順利取得精子，並運用「顯微注射」技術進行精卵結合，再以「電腦AI平台」及「胚胎影像監控系統」選出最好的特優等胚胎做植入，歷經三個月療程終於讓妻子成功受孕，並順利產下一子。

台灣台中茂盛醫院院長李茂盛指出，患有糖尿病的男性年輕時也許還能射精，但隨著年紀漸長，射精神經鈍化後就難了；嚴重的逆形性射精病患，甚至在行房時無法射精。該名患者即因射精神經失調，使得射精力道不夠，導致精液無法射出體外，而是流到膀胱，也就是所謂的「逆形性射精」但請他射精後立刻解小便，並做尿液檢查，確認有精蟲，並非無精症。

為了順利取精，醫院採用電激取精，也就是使用電熱棒插入肛門靠近前列腺處，以直流電刺激，將陰莖內負責射精的神經予以活化，以恢復射精的動作，並讓精液往前流，接著再取精蟲做試管嬰兒。不過，因患者神經鈍化，電激的強度須開大一點，約為脊椎損傷者的兩倍。

李茂盛說，除了這次順利得子，因為已替患者存了5顆冷凍胚胎在醫院，保存期達10年，未來在沒有時間的壓力下，只要想生，隨時都可回院做試管療程。

另外，李茂盛也請家醫科醫師為其檢查和治療糖尿病，並贈送血糖機給他，要求必須每天進行監測。醫院提醒，糖尿病患者一定要控制好血糖，否則視神經損傷，恐導致失明，若是腦血管破裂也可能中風，或是引發心血管疾病，如心肌梗塞等，不可不慎。

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