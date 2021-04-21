中醫改善排卵痛 助女子順利懷孕

亞洲大學附屬醫院中醫科醫師陳書怡說，大約1/5女性會在排卵期出現3~12小時的單側腹痛，又稱排卵痛或經期間腹痛，對於備孕女性而言，此疼痛為最直接簡單且無害的排卵日提醒。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

一名30歲女子想趁年輕有體力時趕緊生寶寶，努力超過半年卻一直失敗，加上開始工作後，平時來得很順的月經，卻總在排卵期發生少量出血、腹痛合併腰痠情形，透過4個月針灸加中醫治療，排卵期不適症狀獲得改善，終於得以順利懷孕。

台灣 的亞洲大學附屬醫院中醫科醫師陳書怡指出，這樣的門診的案例並不少見，患者通常自覺身體健康，卻總是「做人」失敗，到西醫門診檢查並無特殊問題，僅被叮嚀放輕鬆應能順利懷孕。

她說，大約五分之一女性會在排卵期出現3到12小時的單側腹痛，又稱排卵痛或經期間腹痛，對於備孕女性而言，此疼痛為最直接簡單且無害的排卵日提醒，常規治療上多以止痛藥為主，嚴重一點的患者可能會使用避孕藥治療，但在確認排卵痛之前，須經由必要檢查，排除子宮內膜異位症、卵巢腫瘤 、骨盆腔發炎，甚至闌尾炎、子宮外孕等，上述疾病都會加重排卵期疼痛。

但為什麼正常女性也會有排卵痛呢？陳書怡說，卵子在濾泡中成熟排出，才有機會孕育新生命，在這樣的破卵過程中，濾泡中的液體（或些微的血）會跟著流出，影響腹膜的張力，進而誘發疼痛反應。

她說，以中醫來說，排卵期是重陰轉陽的重要轉捩點，而肝氣的調達通暢是啟動機制的關鍵，舉凡肝氣鬱滯、腎陰虛、肝血不足的狀況，都是阻礙肝氣生發的問題，常以疏肝理氣、滋陰養血方向治療；此外，由於濾泡中的少量液體無法快速被自體吸收或排出，水液代謝失調，脾虛痰濕也是治療重點，常見於氣虛水滯、腎陰陽兩虛的女性，多囊性卵巢即屬此類。

此外，身體結構空間不足或不對稱，常會誘發固定側的不適，因此身體結構的歪斜是身體氣血流通阻礙的最直接因素，排卵期腹痛伴隨固定側的腰酸背痛，或下肢疼痛，往往是肌肉 筋膜造成，常以手法、針灸調理改善。

陳書怡建議，育齡期的女性因應職場或家庭壓力而生的問題不可忽視，建議諮詢中醫師後，平時可飲用養陰疏肝茶（生薄荷3片、枸杞1小把、甘草1片、烏梅1顆）來培養好心情，同時在中醫經絡循行上，骨盆腔屬肝、腎經循行，與深前線筋膜走向類似，可強化核心運動，每天睡前不妨做「仰臥束角式」，舒緩緊繃的肌筋膜，如此才能身心舒暢，告別疼痛，享有好孕氣。