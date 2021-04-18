40歲男罹患巴金森氏症 深部腦刺激治療恢復生活

巴金森氏症透過深部腦刺激術協助，可改善生活品質。(Getty Images)

別以為巴金森氏症只發生在老年人身上，張先生40歲時毫無預警出現手抖、走路拖行等動作，一開始以為是脊椎病變壓迫神經，後來確診為巴金森氏症。透過藥物控制十餘年，但漸漸出現抗藥性，變得容易跌倒，台北醫學大學附設醫院團隊認為張先生可以透過深部腦刺激術協助，改善生活品質。

台北醫學大學附設醫院神經內科主任葉篤學表示，巴金森氏症是僅次於失智 症第二常見的神經退化疾病，好發於55歲以上，但不代表沒有年輕型巴金森氏症患者；他曾收治年僅30多歲的巴金森氏症患者，年輕型患者有四分之一到三分之一都能找到與巴金森氏症相關致病基因。

張先生已50多歲，10多年前走路突然步態不穩、容易跌倒，嚴重影響日常生活，嚴重時一度走一走就僵硬，「定格」在路邊，完全無法行走。

台北醫學大學附設醫院兒童神經外科主任暨神經外科陳淑美表示，巴金森氏病是因人體的中腦黑質退化細胞漸漸凋亡，負責神經傳遞的多巴胺減少，無法正確傳遞神經訊息，多巴胺減少50%到60%即會出現巴金森氏病的症狀。

葉篤學表示，巴金森氏症初期症狀如靜止狀態時，單邊手部顫抖、肢體僵硬、動作遲緩，病人常是不自主也不自覺，而是身邊親友察覺有異，例如臉部表情僵硬如撲克臉，也有病人走路時單手橫放胸前，宛如拿破崙。

葉篤學表示，多數巴金森氏病病人為偶發性，因內在遺傳因子與外在環境因子交互作用，導致神經元退化凋亡，出現臨床症狀；約10%的病人為遺傳性，包括有家族史、年輕發病，病程發展較為緩慢。

張先生（左一）接受深度腦部刺激術後恢復正常生活，不僅可長時間走路還準備要挑戰路跑。（記者陳雨鑫／攝影） 台北醫學大學附設醫院兒童神經外科主任暨神經外科陳淑美指出，並非所有巴金森氏病的病人均適合接受外科手術，臨床上多半是發病7到12年後，出現藥效衰退，開關現象和異動症，才會評估是否需要輔以外科手術。（記者陳雨鑫／攝影）

陳淑美表示，巴金森氏病初期與中期可透過藥物改善症狀，維持正常生活與工作能力，但因屬於進行性疾病，部分病人會出現藥物併發症 ，特別是藥效衰退，出現開關現象、平衡感變差、走路容易跌倒，影響正常行動能力和生活品質，此時可考慮透過深部腦刺激術做為輔助藥物的治療方法。

陳淑美提醒，並非所有巴金森氏病的病人都適合接受外科手術，通常發病7到12年後，因出現藥效衰退，開關現象和異動症，才會評估是否需要輔以外科手術；病人也要接受多項評估，例如確認對左多巴藥物的反應、排除其他腦部疾病或不適合手術的情形等，手術於腦部植入微電極，持續高頻刺激深層腦核，藉由重整運動迴路，改善症狀。