「人工腹超」醫師判讀很重要 AI比不上人腦

門診。

女病人一進來，一臉委屈：「醫師，那天去做超音波，感覺非常不好！」

「怎麼了？擔心什麼嗎？」我看了一下她的超音波報告：「還好，肝沒有什麼腫瘤 ！」

「那個年輕醫師看到我，叫我上床去，態度不友善，我男朋友要我上床都比他客氣多了！」

「我做完了超音波，問他怎麼了，他都不回答，然後塞給我幾張紙，叫我自己擦，然後頭也不回就走了！感覺就像被強暴一樣！」

這是真實的故事。

醫療風氣不良，除了醫師的人文教育外，醫療給付制度也有關係。有些醫師看病仔細，關心病人，態度好；但他們與看病時間短、對病人不太關心的醫師，拿到的健保 給付是一樣的。尤其腹部超音波檢查正確與否，除了醫師的經驗之外，醫師有沒有用心做檢查，好好關心你是很重要的。

因為超音波是手工的，用心掃描肝臟的每一個角落才不會誤診，這與電腦斷層掃描、核磁共振是不一樣的，因為後二者是機器以固定方式做檢查，完全自動化。但問題出在判讀，尤其後二者片子動輒上百張，判讀費時費力，雖然目前有AI可協助，但最後還是要仰賴人腦的判讀。

話說回來，腹部超音波相當於肚子的聽診器，它對腹部器官，尤其肝臟、腎臟、胰臟、膽囊等器官的檢查重要性，比聽診器對於心肺疾病診斷的重要性，有過之而無不及。

雖然COVID-19疫情 仍緊繃，但春日鳥語花香即將來臨，民眾在漸漸放鬆心情之際，千萬不忘要「你今年超了沒？」──你今年做了腹部超音波了沒？