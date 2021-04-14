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她雙頰毛孔粗大、常泛紅 是逾百隻蟲蟲惹的禍

健康醫療網／記者陳佳慧報導
圖片來源 ／健康醫療網
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一名擁有漂亮的臉蛋的女孩，長期飽受玫瑰斑(酒糟)所苦。配合醫師的指示接受治療與保養，包含口服藥物與雷射激光。症狀大幅改善，但愛美的她還是希望臉上零毛孔，加上雷射後偶而會出現小丘疹。她覺得「為何別人打完雷射毛孔都變得很小，我卻只縮小一半？」這些皮膚的症狀使她非常沒有自信。在皮膚科診所蔡雅敏院長的建議之下，於去年檢驗蠕形螨蟲，才發現她每平方公分的毛孔裡，竟住著100多隻蟲蟲，「這些藏在毛孔裡的蟲蟲就是使她毛孔粗大、皮膚反覆泛紅、丘疹膿皰的元凶」，所幸，接受殺蟲藥膏治療後，困擾多年的酒糟問題終於獲得改善，患者也恢復美麗與信心。

玫瑰斑易與青春痘混淆 切勿自行判斷

蔡雅敏院長解釋，玫瑰斑(Rosacea)即是俗稱的酒糟，主要分為四個形態：紅斑血管擴張型、丘疹膿皰型、鼻瘤型、眼睛型。較常見的紅斑血管擴張型，臉頰會有明顯的微血管，受到刺激時會脹紅；丘疹膿皰型易與青春痘混淆，或經常同時合併出現，容易使民眾誤判，自行買藥塗抹導致更加惡化。她補充，兩者最大的差別在於丘疹膿皰不會有黑頭或白頭粉刺，因此若皮膚有異狀，應及早就診以免使病情惡化。


酒糟好發於女性 依照病況與致病因子給予不同治療

蔡院長進一步說明，在台灣，酒糟盛行率約1至5%，常見於30至60歲的女性，男女比例是1:3，尤其紅斑血管擴張型與丘疹膿皰型多以女生為主。常見的致病因子包含日曬(紫外線)、天氣炎熱、基因、情緒壓力、蠕形螨蟲、免疫系統以及表皮障壁功能的缺損等。目前酒糟可透過口服藥物、外用藥膏、雷射或是加強防曬來改善酒糟。酒糟治療方式多元，皮膚科醫師會依照病況給予不同的治療，切記不要亂投藥，聽從醫師指示才是控制病情的不二法門。

正確治療與日常保養 與酒糟共存

最後，蔡院長給予酒糟患者四大提醒，第一，避免環境刺激或是接觸太熱或太冷的氣候，加強防曬很重要；第二，保持情緒穩定；第三，飲食盡量清淡，避免酒精或辛辣食物；第四，保養盡量溫和，可與主治醫師討論合適的保養之道。遵循以上日常保養建議，與疾病共存，酒糟也能不糟！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49679/

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