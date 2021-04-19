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完成乳癌治療5年內 應半年追蹤1次

黃惠群
完成乳癌治療後，須定期追蹤，以及早發現是否有乳癌復發跡象。（本報資料照片）
完成乳癌治療後，須定期追蹤，以及早發現是否有乳癌復發跡象。（本報資料照片）

醫師指出，完成乳癌治療後，前五年應每半年追蹤一次，後五年則每一年追蹤一次，以及早發現是否有乳癌復發跡象。

台灣乳房醫學會理事長曾令民表示，台灣診斷出乳癌的年齡中位數約56歲，若接受治療，即使第四期，五年存活率約三成，但乳癌的期別、腫瘤大小、荷爾蒙接受體陽性或陰性、HER2陽性或陰性，都會影響乳癌的復發與否。

乳癌復發到死亡也會間隔一段時間，以癌細胞轉移風險相對高的三陰性（ER、PgR、HER2皆為陰性）乳癌為例，曾令民說，三陰性乳癌有多種類型，目前乳癌治療技術雖進步，但少部分的三陰性乳癌會在三年內復發，復發至過世通常約有兩年左右的存活時間。

為及早發現是否有復發跡象，曾令民建議，完成乳癌治療後，前五年應每半年追蹤一次，後五年則每一年追蹤一次。

針對乳癌危險因子，曾令民表示，包含初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第一胎、未曾哺乳、肥胖以及具有乳癌家族史者、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等；後天危險因子則有抽菸、飲酒、不健康飲食、乳房經放射線照射、使用荷爾蒙補充劑達四年以上及缺乏運動等。

曾令民表示，後天因素可透過健康的生活型態加以預防，女性除應注意自己是否有上述乳癌危險因子外，也要從年輕時養成健康的生活型態，飲食均衡、規律運動、避免熬夜等，並適時釋放身心壓力。

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