不是憂鬱症…肺腺癌影響額葉 溫和的她變冷漠

這名女性患者因為肺腺癌轉移到腦部，影響額葉，導致性情大變。（圖：新北市三峽恩主公醫院提供）

台灣 一名40多歲女性不抽菸，無不良嗜好，平時對人總是輕聲細語、脾氣溫和。但去年底突性情大變，從溫和變得反應冷漠，且常常面無表情猶如撲克臉，家人起初以為是憂鬱症，帶她至三峽恩主公醫院就醫，這才檢查是近年愈來愈多女性會出現的肺腺癌合併腦轉移。院方立刻安排放射線治療並搭配標靶藥物治療，過程順利，腦內腫瘤 消失，腫瘤指數也大幅下降，病人也找回笑容。

恩主公醫院放射腫瘤科主任鍾道生表示，該病人腦部有轉移性腫瘤，進一步檢查確認源自於肺部腫瘤，經切片證實肺癌細胞基因檢測 有上皮細胞因子(EGFR)突變。因這名患者多發性腦轉移長在兩側雙側額葉，考慮病人年紀較輕，故安排以直線加速器進行弧形調控放射治療及腦部海馬迴迴避技術，避開記憶區域照射保護正常腦部，並配合標靶藥物治療，提高腫瘤治療效果，症狀奪得大幅改善。

鍾道生指出，額葉在腦部有如控制中心抑制較基本的情緒，這部分出問題會讓人變得冷漠、性情大變、喪失意志。

而過去醫界對於多顆腦腫瘤，全腦放射治療是標準治療，但是對記憶力、語言等神經功能影響較大，特別是腦部海馬迴負責認知及執行能力的管控，現在他們藉由新一代影像導引弧形放射治療可降低海馬迴的放射劑量，減少對記憶及認知功能傷害，讓腦轉移得控制同時讓病人有較佳的生活品質

鍾道生提醒，以往患者多是有家族有肺癌病史、粉塵、抽菸習慣者，但近年常吸二手菸、廚房油煙或受到空汙影響導致罹癌的患者逐漸增多，建議民眾除了應維持良好生活習慣，定期檢查，若做肺部低劑量電腦斷層（LDCT），能提高偵測早期肺癌的機會，有效降低肺癌死亡率。