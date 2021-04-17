心臟「長果凍」 黏液瘤全身竄 22歲女竟中風

心臟黏液瘤像果凍一樣質地非常鬆散，郭姿廷醫師研判陳小姐的黏液瘤約６－７公分大，常出現在左右心房中間隔板，還會像葡萄一樣有個蒂頭，一定要切除減少復發風險。（圖：北榮提供）

撲通撲通的心臟也會長腫瘤 ！一種像果凍狀的黏液瘤四處甩並隨著血液竄到身體各處，若跑進腦部可能有猝死危險。22歲陳小姐就因為這顆不定時炸彈，某天凌晨突然腦中風 ，雙腿下肢缺血，脾、腎等多處栓塞，經台北榮總團隊在24小時內成功搶回一命，並得以保留所有器官免於截肢。

北榮心臟外科主治醫師郭姿廷表示，陳小姐去年11月2日凌晨5點半，右半邊突然無法動彈送來急診，右手連輕微擺動、抓握都沒力，研判急性缺血腦中風，立即以機械取栓手術去除栓塞，恢復腦部血流。

不料，陳小姐送至加護病房後，雙腳劇烈疼痛，下肢冰涼蒼白且沒脈搏，透過電腦斷層檢查發現，少數腫瘤塞到她下肢造成血液阻斷，但因出現多處栓塞症狀，非常不尋常，再經心臟超音波檢查發現，左心房內有一個質地鬆散像果凍狀約6至7公分黏液瘤，隨心跳甩得很厲害，導致小碎片隨血液流漂到身體四處引發栓塞。

郭姿廷說，心臟黏液瘤雖是良性，卻是心臟最常見的腫瘤，好發族群為30至60歲中年人，且女性發生率較男性多，醫界至今仍無法用基因檢測 找出危險因子而得以控制。多數病人多以不典型症狀，如心悸、倦怠、喘、發燒或心臟衰竭等症狀被確診。

陳小姐因心臟黏液瘤導致周邊動脈栓塞的發生率30%，運氣不是太好，當下肢動脈阻塞手術順利完成，又出現「再灌流症候群」，雙腳轉為腫脹造成腔室症侯群壓迫動脈血流，所幸會診整形外科，以筋膜切開術釋放雙腿壓力，經數周換藥、復健，目前已能行走自如。

北榮急診部醫師李怡姿說，中風主要分為腦梗塞及腦出血，但小於45歲，特別是小於30歲的年輕缺血性中風，要更警覺其他罕見原因，臨床上，心臟問題引發年輕缺血性中風比率占15%至35%，其他像主動脈剝離、自體免疫疾病也是風險因子。