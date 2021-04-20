罹癌別慌 治療前先做7件事

癌症已不是絕症，是一種慢性病，治療前應收集資訊。(Getty Images)

很多人一聽到確診癌症 就慌了，加上醫病知識不對等，沒有詳細思考就匆忙聽了建議，很快做了治療，結果因考慮不周而後悔。

癌症治療不可輕率決定，需要多層的考量與比較，選擇對自己有利且傷害最少的治療組合。在決定癌症治療前，建議先通過下列七大關卡點：

汲取前人經驗、上官網查

1.不要慌，癌症不是絕症，是一種慢性病。治療前可由親友中得到一些前人經驗，或上醫學會官網、值得信賴的醫院網站，了解及認識癌症診治。如能閱讀美國 權威癌症專家共擬的治療指引NCCN（National Comprehensive Cancer Network），可以得到正確的診治觀念。

檢查存疑更進一步檢查

2.影像檢查如有存疑，就要做更進一步的檢查。醫師應說明治療可能造成的傷害、急性和後期的副作用、治療後的五年存活率。

每家醫院治療方式不一定相同，就是治療方式相同，結果也不一定一樣，建議細心評估了解。

治療需要團隊照顧病人

3.癌症治療需要團隊來照顧病人。多科整合團隊可在治療前，先開會討論，做好全面計畫，決定各科治療的先後順序，再開始治療。

治癌不一定要最新療法

4.要了解自費費用是多少。很多新療法，如標靶及免疫治療用藥、放射線螺旋刀、質子治療等，都很昂貴。認為治療愈貴愈好愈有效是一種迷思，很多癌症治療依現有治療指引都可以達成。

探詢第二意見諮詢

5.第二意見諮詢。被諮詢的醫院要重新再看過原醫院的病理切片，以確定是否真的是癌症或有無其他危險因子。

找願花時間討論病情團隊

6.用心體會不同醫院醫師對病人的態度，是否耐心聆聽、有同理心。癌症常需手術、放療及化療，經數月或甚至一年的治療期，要找願意花時間討論病情的醫療團隊。每家醫院提供的治療方式也不同，有業績壓力的醫師，可能會建議有利個人績效的治療。

詢問醫師同期病人5年存活率

7.請教醫師該院治療該癌症、同期病人五年存活率。治療效果因醫療團隊專業能力、治療方式與設備而不同。

若看診醫院不能提供病人同癌症同期別五年存活率，或提供數字比全國平均存活率差，甚至只談治療花費的「數學」，而不是談存活率的「醫學」，就要慎重考慮是否在該醫院治療。

希望人人在治療癌症中都是常勝軍，如果能通過七道關卡，找到合乎病人及家人考量的醫院與治療，那這個決定應該就是正確的，不會中途或後來悔不當初。(作者為台北和信治癌中心醫院醫務長、放射腫瘤 科醫師)