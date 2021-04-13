我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

家庭主婦咳嗽就醫 肺內驚見10顆肺結節

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

50多歲家庭主婦小慧，因慢性咳嗽至醫院就診，經X光攝影檢查發現左側胸腔微小陰影，給予抗生素治療一段時間後並無改善，後於兩個月後接受電腦斷層影像評估，卻發現雙側肺臟數十顆大小不一之低密度肺結節，轉介至胸腔外科治療，經雙側胸腔鏡手術切除後，共確診十顆惡性程度不一之「原發性肺癌」，目前仍持續於門診治療中。

錐狀斷層掃描複合手術室 提高手術成功率

台灣奇美醫學中心胸腔外科主治醫師蘇英傑表示，奇美醫學中心自2017年引進錐狀斷層掃描複合手術室以來，解決了肺部內低密度肺結節難以定位的問題，大幅提高手術成功率。

蘇英傑醫師補充說明，不同於數十年前吸菸為肺癌最高度相關的致癌因子，鱗狀上皮細胞癌與肺腺癌占比各半的狀況，近年肺腺癌診出率明顯高於與吸菸相關的鱗狀上皮細胞癌。

肺癌高風險群 定期LDCT篩檢保健康

台灣衛生福利部國民健康署表示，因LDCT篩檢經國際實證研究證實，對「重度吸菸族群」進行是有效的，相較胸部X光可降低其20%肺癌死亡率；但民眾若不是上述高危險群，還沒有足夠證據可顯示篩檢是否有效。

蘇英傑醫師提醒，雖然目前對於低劑量電腦斷層攝影檢查(LDCT)用於肺癌普篩之效益仍未有定論，考量到從40歲開始陡然升高的肺癌罹病風險，及X光攝影檢查因有盲點，較難發現早期肺癌，仍建議可從40歲開始，依據個人家族史、吸菸史及環境暴露風險等因子，每2至3年進行包含胸部低劑量電腦斷層攝影檢查(LDCT)的自費健康檢查，以減少發現即晚期之憾事。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49645/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49645/更多健康資訊

攝影 篩檢 致癌

上一則

吃三喝二 上班不當一條蟲

延伸閱讀

50歲女不菸不酒 竟一口氣長出10顆原發性肺癌

50歲女不菸不酒 竟一口氣長出10顆原發性肺癌
治療第 4 期肺癌 — 延續壽命的希望

治療第 4 期肺癌 — 延續壽命的希望

我們要如何更明智地對抗肺癌？

我們要如何更明智地對抗肺癌？
治療第 4 期肺癌 — 延續壽命的希望

治療第 4 期肺癌 — 延續壽命的希望

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

腰部過胖！健康亮紅燈 代謝症候群5大指標你中了幾項？

2021-04-09 01:05
「超級食物」綠花椰菜。（本報資料照片）

吃錯食物老得快 「逆齡菜單」避開地雷食物

2021-04-08 03:17
睡不好，百病叢生，可補充色胺酸、GABA、維生素B群（B3、B6、B12、葉酸）、鎂或是維生素A、C、E等抗氧化物助眠。圖／ingimage

5種營養素 能改善失眠

2021-04-11 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

居家戴「雷射生髮帽」救髮　藝人、網紅都瘋狂

2021-04-12 01:00

吃素降胃癌發生率 2類食物要避免

2021-04-05 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

心臟不適找不出原因？最新心臟監測器 精準揪潛在疾病

2021-04-10 00:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓

英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓