家庭主婦咳嗽就醫 肺內驚見10顆肺結節

圖片來源 ／健康醫療網

50多歲家庭主婦小慧，因慢性咳嗽至醫院就診，經X光攝影 檢查發現左側胸腔微小陰影，給予抗生素治療一段時間後並無改善，後於兩個月後接受電腦斷層影像評估，卻發現雙側肺臟數十顆大小不一之低密度肺結節，轉介至胸腔外科治療，經雙側胸腔鏡手術切除後，共確診十顆惡性程度不一之「原發性肺癌」，目前仍持續於門診治療中。

錐狀斷層掃描複合手術室 提高手術成功率

台灣奇美醫學中心胸腔外科主治醫師蘇英傑表示，奇美醫學中心自2017年引進錐狀斷層掃描複合手術室以來，解決了肺部內低密度肺結節難以定位的問題，大幅提高手術成功率。

蘇英傑醫師補充說明，不同於數十年前吸菸為肺癌最高度相關的致癌 因子，鱗狀上皮細胞癌與肺腺癌占比各半的狀況，近年肺腺癌診出率明顯高於與吸菸相關的鱗狀上皮細胞癌。

肺癌高風險群 定期LDCT篩檢 保健康

台灣衛生福利部國民健康署表示，因LDCT篩檢經國際實證研究證實，對「重度吸菸族群」進行是有效的，相較胸部X光可降低其20%肺癌死亡率；但民眾若不是上述高危險群，還沒有足夠證據可顯示篩檢是否有效。

蘇英傑醫師提醒，雖然目前對於低劑量電腦斷層攝影檢查(LDCT)用於肺癌普篩之效益仍未有定論，考量到從40歲開始陡然升高的肺癌罹病風險，及X光攝影檢查因有盲點，較難發現早期肺癌，仍建議可從40歲開始，依據個人家族史、吸菸史及環境暴露風險等因子，每2至3年進行包含胸部低劑量電腦斷層攝影檢查(LDCT)的自費健康檢查，以減少發現即晚期之憾事。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49645/

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