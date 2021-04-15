心血管疾病年輕化 無故胸悶、胸痛要注意

20至39歲年輕人中，心血管疾病發生率約1%，但臨床上，不乏年輕人心肌梗塞猝死案例。(本報資料照片)

心血管疾病 年輕化，台北市聯合醫院醫師韓登宇表示，20至39歲年輕人中，心血管疾病發生率約1%，但臨床上，不乏年輕人心肌梗塞猝死案例。

造成青壯年心血管疾病元兇，除了最常見的冠狀動脈硬化狹窄外，還包括先天性冠狀動脈結構異常、凝血異常、自體免疫疾病、非法藥物濫用，及冠狀動脈痙攣等等。

韓登宇指出，一般提到心血管疾病，總下意識與老年人聯想一起，根據美國 心臟學會統計，40歲到59歲中壯年，6%已有心血管疾病，其中更有2至3%會發生心肌梗塞。20至39歲年輕人非心血管疾病絕緣體。

韓登宇說，心血管疾病的危險因子包括高血壓 、高血脂、肥胖、抽菸等，青壯年心血管疾病患者多半具有一項以上危險因子，偶爾也能遇見少數沒有明顯危險因子的健康案例，減少心血管事件發生的可能性是青壯族群不可忽視的重要課題。

韓登宇表示，除積極改變生活型態或服用藥物方式，克服危險因子外，若有心臟血管疾病症狀，例如胸悶、胸痛、不明原因氣喘或運動耐力下降等，或家族有長輩或平輩在較年輕時發生心血管疾病的家族史，都應由心臟科專科醫師評估，並進行相關檢查，以排除或早期發現心血管疾病的發生。

韓登宇說，不到40歲且過往自覺健康的人，也有可能已患有潛在心臟與心血管疾病而不自知。

醫師提醒，若有任何症狀千萬不可輕忽大意，應立即向專科醫師求助。

另外，民眾也要養成運動習慣，戒除菸、酒、檳榔等不良習慣，並定期做健康檢查。