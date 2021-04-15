降低動脈硬化 基因治療防猝死、中風

冠狀動脈粥狀硬化過程。（圖：北榮提供）

位居十大死因第二位的心血管疾病，將有新治療利器。台北榮民總醫院與陽明交大、美國 加州大學聖地牙哥分校（UCSC）研究團隊發現，信使核糖核酸（mRNA）甲基化，是造成動脈粥狀硬化的重要機轉。團隊透過抑制甲基化轉移酶的基因治療，可讓斑塊明顯減少五成以上，未來三高、穩定性心絞痛患者在傳統治療上搭配此療法，可望治標又治本，進而預防猝死、中風發生。

據統計，動脈粥狀硬化引發心臟病、高血壓 、糖尿病等疾病，已占台灣 人十大死因約達27.5%，僅次於第一名癌症的28.6%。造成動脈硬化的來源，是血液中的斑塊長年累積使得內皮細胞受損，但初期病徵不明顯，一旦斑塊破裂引發血栓，會造成猝死或中風。

台北榮總醫學研究部主任邱士華表示，心血管疾病常會突然發生，但若能瞭解動脈粥狀硬化的生理機轉，就能避免發生這些措手不及的遺憾。為此，團隊花了五年時間透過老鼠實驗，找到mRNA在動脈硬化一開始扮演的重要作用，被餵食高膽固醇的老鼠當體內血液斑塊逐漸形成，其mRNA會出現甲基化影響修飾功能，造成發炎或正常組織的產生，倘若注入抑制甲基化轉移酶來改變基因表現，斑塊明顯可減少五至七成。該研究於今年2月刊登於美國國家科學院院刊。

台北榮總實證醫學中心主任鄭浩民表示，傳統治療冠狀動脈，多以藥物如阿斯匹靈降低血壓，或介入性修復如氣球擴張、裝置支架治療，更嚴重則採行繞道手術。

但許多研究證實，裝置支架只是改善症狀，並不會降低死亡率，唯有減少斑塊，才是根本。台灣高血壓盛行率高達四分之一，未來這些患者除了藥物或手術介入治療，再搭配此療法，才有可能讓斑塊真正消失。

此研究預計五年後進入人體試驗，不排除以基因檢測的健檢方式，篩出有甲基化的mRNA基因，提前做好精準預防。

邱士華指出，mRNA是DNA形成的前段，研究發現，哺乳類體內有七、八成的mRNA可能都會甲基化，是多種重大疾病發生的開端，北榮將持續擴大領域投入研究，讓這一類基因療法在臨床治療上，有更精準的工具可以運用。