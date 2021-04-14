40多歲罹患攝護腺癌 醫驚：早了10多年

攝護腺肥大導致排尿困難，其中部分是攝護腺癌造成。（本報資料照片）

47歲劉先生因頻尿、解尿又慢，到醫院泌尿科求診，檢查後發現攝護腺輕微肥大，後續追蹤抽血、切片檢查，竟是攝護腺癌第二期，連醫師都感到驚訝，畢竟這癌症 是老化疾病，劉先生才40多歲就罹患。

台灣 輔大醫院泌尿科主治醫師張孟霖說，初診發現，張先生攝護腺體積有輕微肥大，吃藥兩周後，解尿症狀有顯著改善，但檢驗卻發現「攝護腺特異性抗原」（PSA）指數 達5.3，大於正常值的4，隔一個月再測，指數仍沒下降，進一步切片報告確定罹患攝護腺癌。

劉先生對罹癌難以接受，張孟霖說，攝護腺癌是一個老化疾病，多為60或65歲以上男性，40多歲就罹患攝護腺癌，早了10多年。幸而經高智感微創手術系統施以攝護腺根除手術，已恢復正常。

張孟霖提醒，攝護腺癌早期無明顯症狀，只有頻尿、夜尿、急尿、尿流細小等，晚期才有可能血尿。六成以上病人就診時，已是攝護腺癌第三、四期，他說，這與病人延誤就醫有關，即便發現解尿不順也繼續忍耐，或直到血尿才就診。

張孟霖建議，50歲以上或有家族病史的人，建議應定期做攝護腺特異性抗原檢查。

早期攝護腺癌病人，可選擇的治療方式包括攝護腺根除手術、攝護腺放射線治療（電療）。比較手術治療方式與優缺點後，劉先生最後選擇手術根除，切除攝護腺及儲精囊。