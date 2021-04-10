心臟不適找不出原因？最新心臟監測器 精準揪潛在疾病

圖片來源 ／健康醫療網

心臟蹦蹦跳不舒服 檢查找不到原因

你最近感到心悸、心臟不適嗎？近來坊間有許多行動裝置具有監控心律功能，去年底，台灣食藥署核定Apple Watch" rel="154292">Apple Watch 心電圖功能（ECG）為二級醫材，感覺到心律不適時，按壓手錶30秒就能及時記錄心電圖，這樣的監測功能很便利，但醫師表示，監控結果並不能當作心律不整的確診依據。

新竹臺大分院生醫醫院 心血管中心主任林廷澤醫師表示，Apple Watch是一種主動型的裝置，必須要在患者有症狀或清醒時主動監測心律，若是心房顫動在晚上睡覺發作，根本監測不到。

診斷相對不容易 錯失檢測機會

林廷澤醫師表示，心房顫動是最常見的心律不整，許多患者疾病初期表現為「陣發性心房顫動」，時有時無，持續時間不超過7天，典型症狀包括心悸、頭暈、呼吸氣喘、心臟衰竭，診斷相對不容易。因為常在晚上睡覺時發作，或是發作時沒有症狀，只是經常睡不好、晚上常醒過來卻不知道原因，這些伴隨的症狀令患者相當困擾，同時增加五倍以上中風 、三倍以上心臟衰竭和兩倍以上死亡的機會。

穿戴式智慧手錶 無法連續監測

完整的心律紀錄需要長時間監測，短時間的監測可能無法偵測到完整的心律情況，恐怕造成檢查上的漏洞，而主動式的Apple Watch心電圖監測功能雖然能協助用戶辨識心房顫動（AFib）徵兆，卻無法偵測到無感的心律不整，尤其心肌梗塞所引發的猝死性心室顫動，更是猝不及防。

林廷澤醫師提到，Apple Watch雖具有篩檢的功能，卻不能作為醫師的確診依據，若做心電圖疑似有心房顫動，還是要前往醫院做進一步確診。

注射型心臟監測 完整記錄心律

最先進的注射型心臟監測器有望成為很多人的救命儀器，可以在睡眠、無意識、無症狀心律不整發作時被動式紀錄，搭配藍牙與手機功能，醫師就能及時監控患者的心律異常。

林廷澤醫師說，注射型心臟監測器是一個長方形裝置，體積僅有2c.c.，透過植入皮膚底下偵測我們的心電圖，其獲得的單導極心電圖就可以做到診斷的效果。研究統計，一天24小時，一年365天，連續監測三年，大約有30%的心房顫動患者就能被診斷出來。

三種高危族群 可以考慮植入

林廷澤醫師提到，老年人、莫名原因暈倒、不明原因中風患者都是心房顫動高危險族群，若是進行一般短時間心律監測時，仍無法成功揪出心律問題，建議可以考慮被動式的心律監測方式。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49652/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49652/更多健康資訊