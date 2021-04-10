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爬樓梯膝蓋痛 淺談退化性膝關節炎中醫治療

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

在日常的診間中常常會遇到膝蓋不舒服的患者，抱怨著在上下樓梯時膝蓋便會疼痛，或是出外上廁所蹲下跟站立時有困難等等，經過檢查後常常發現是退化性膝關節炎的問題。

臺北市立聯合醫院陽明院區中醫科醫師陳冠宇指出，在膝蓋的使用過程中，隨著老化等因素會造成關節內部的軟骨會有所磨損，此時緩衝、潤滑的功能便會變差，而有著上述相關的症狀，這就是退化性膝關節炎。

退化性膝關節炎治療 可考慮中藥、針灸、傷科治療

臨床上退化性膝關節炎在現代醫學方面可以選擇服用藥物、復健治療、注射療法或是手術治療來處理，在中醫來說則是可以考慮服用中藥、針灸治療或是傷科手法調整結構等方式。除此之外，相關的衛教像是一些生活習慣的調整以及肌力訓練的活動也很重要。

陳冠宇說，就中醫傷科以結構處理的角度來看膝蓋的問題，其實膝蓋是連接大腿及小腿的中繼點，就像是一條繩子的中點，產生問題往往是因為上段或下段的大腿、小腿發生不正確的扭轉，使膝蓋張力過大，久了就有活動不利甚至變形、退化的情況。

我們可利用針灸、傷科手法來鬆解緊繃的肌肉，理順筋膜，配合中藥的治療常常有很好的療效，很多曾被診斷需要開刀的患者在經過中醫相關的治療後，都能夠恢復日常生活機能，不需要開刀。

膝蓋開刀前 可考慮看中醫

陳冠宇說，有膝蓋問題，在開刀之前，可以考慮來中醫看診治療，說不定可以免挨一刀又省下金錢花費及術後復健的時間。在開刀之後如果仍有不舒服的症狀也可以配合中醫治療，減少恢復的時間，也取得更好的療效。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49657/

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