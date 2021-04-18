生病狀況大不同 求診該往「何處」去？

國情及醫療體系不同，求醫方法及地點也不一樣。（路透）

如果突然感覺不舒服，或者意外受傷，該到何處求診，是一般門診（Clinic）、緊急門診（Urgent care）或者是醫院急診室（Emergency room） ？

由於國情及醫療體系不同，求醫的方法及地點也各異。尤其在美國，醫療費 用昂貴，醫師與病人的關係，更參雜著保險公司、昂貴的醫療費用及醫療過失等因素。得到何種病，發生在什麼時間，要到什麼地方求醫才最適合，的確是一個很困難但又很重要的課題。

病人、醫師、保險公司各有自己的考量。醫療保險 公司希望盡量省錢，醫師希望病人安全又不會誤診，病人希望得到適當的照顧又不太花錢。平常上班時間問題不大，病人都可以看家庭醫師，一到周末或下班時間就六神無主了。這除了需要對自己的病情有相當的了解，及有充分的醫學常識之外，也要對目前的醫療系統有所認識。

大家最關心的是需不需要去急診室。最好先了解三種比較常見的臨床症狀或疾病：

1. 胸痛：周末或放假期間，電話諮詢醫師有關胸痛的問題及建議，通常回答只有一個：去急診室。所以最好知道各種常見的胸痛特徵及了解自己有沒有心臟病的危險因子，若不找醫師，也能自行判斷。

2. 中風 ：記住FAST這幾個字母的代表性：F（face）一側臉部麻痺。A（arm）一側的手無力。S（speech） 有語言障礙，說話不清楚。T（time） 時間很寶貴，若懷疑中風，應該在三小時內趕到急診室，做特別治療，才有較高的機會復元。FAST這個字也有要快速做判斷的意思。

3. 腹痛：主要排除需要緊急手術的疾病，尤其是右側腹痛，右上方考慮膽囊炎，右下方考慮闌尾炎。因此右側腹痛，尤其有發燒，表示有炎症，應該去急診室。

為了方便民眾在周末或需要提早得到照顧，卻又未達到急診標準的病患，緊急門診是個不錯的選擇，由於需求增加，緊急門診的設立也越來越多。適合一些沒有生命危險，但又需要提早處理的醫療狀況。

何種情況需要去家庭醫師診所、急診門診或醫院急診室。有些例子可作參考，請看附表。

當然，人體結構複雜，醫學知識也是浩瀚如海，要是覺得疑惑或者不確定，還是應該聯絡家庭醫師協助及提供建議。