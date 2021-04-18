代謝症候群5指標 「心寬體胖」增心血管病風險

醫師指出，血壓高、腰圍粗、空腹血糖高、三酸甘油脂高、高密度膽固醇偏低這五項指標，若符合其中三項就是「代謝症候群」。（本報資料照片）

心寬體胖不一定好命，卻可能要命！台北國泰健康管理中心針對「代謝症候群」公布最新健檢統計數據分析，50歲以下男性，每五位就有一位高血壓 ，每四人有一人血糖 及三酸甘油酯過高，顯示慢性病因子正找上男性青壯族群。

國泰健康管理中心院長葉勳龍表示，代謝症候群與第二型糖尿病 息息相關，應定期健檢才能及早控制。

5指標中3項 即為代謝症候群

葉勳龍指出，血壓高、腰圍粗、空腹血糖高、三酸甘油酯高、高密度膽固醇偏低這五項指標，若符合其中三項就是「代謝症候群」，都是容易導致心血管疾病的危險因子。此項統計分析也發現，40歲以上不分男女，符合代謝症侯群者占二成，等於每五人就有1人有代謝症候群。

腰圍、血壓可以自我檢查，但血糖、血脂如果不抽血就無法得知，等到有症狀出現，常為時已晚。也是國泰心臟內科主治醫師的葉勳龍說：「其實健康人潛藏疾病風險也很高。」

此次統計分析也發現，50歲以上男性的空腹血糖值大於100mg／dl的比率高達51.4%，等於兩人中有一人血糖偏高；小於50歲男性也有23.7%的血糖異常，這類族群容易胰島素阻抗，無法正常代謝血糖，進而易引發心腦血管疾病。

女性進入更年期後失去荷爾蒙保護，肌肉流失快、內臟脂肪堆積，大幅提高代謝症候群的發生。統計分析指出，50歲以上女性腰圍過粗占48.5%，高血壓占22.8%、高血糖占36%、三酸甘油酯占16.4%，比起不到50歲的女性，發生比率多出四倍。

國泰健康管理中心資深營養師王盈堤指出，有代謝症候群的人，得到糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病、腦中風的機率，分別是一般民眾的6、4、3、2倍，還可能互為共病，調整飲食與生活習慣，才是遠離疾病的根本。