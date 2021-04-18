我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3162萬人確診 已施打2億587萬劑疫苗

加州奧克蘭華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

代謝症候群5指標 「心寬體胖」增心血管病風險

陳碧珠
醫師指出，血壓高、腰圍粗、空腹血糖高、三酸甘油脂高、高密度膽固醇偏低這五項指標，若符合其中三項就是「代謝症候群」。（本報資料照片）
醫師指出，血壓高、腰圍粗、空腹血糖高、三酸甘油脂高、高密度膽固醇偏低這五項指標，若符合其中三項就是「代謝症候群」。（本報資料照片）

心寬體胖不一定好命，卻可能要命！台北國泰健康管理中心針對「代謝症候群」公布最新健檢統計數據分析，50歲以下男性，每五位就有一位高血壓，每四人有一人血糖及三酸甘油酯過高，顯示慢性病因子正找上男性青壯族群。

國泰健康管理中心院長葉勳龍表示，代謝症候群與第二型糖尿病息息相關，應定期健檢才能及早控制。

5指標中3項 即為代謝症候群

葉勳龍指出，血壓高、腰圍粗、空腹血糖高、三酸甘油酯高、高密度膽固醇偏低這五項指標，若符合其中三項就是「代謝症候群」，都是容易導致心血管疾病的危險因子。此項統計分析也發現，40歲以上不分男女，符合代謝症侯群者占二成，等於每五人就有1人有代謝症候群。

腰圍、血壓可以自我檢查，但血糖、血脂如果不抽血就無法得知，等到有症狀出現，常為時已晚。也是國泰心臟內科主治醫師的葉勳龍說：「其實健康人潛藏疾病風險也很高。」

此次統計分析也發現，50歲以上男性的空腹血糖值大於100mg／dl的比率高達51.4%，等於兩人中有一人血糖偏高；小於50歲男性也有23.7%的血糖異常，這類族群容易胰島素阻抗，無法正常代謝血糖，進而易引發心腦血管疾病。

女性進入更年期後失去荷爾蒙保護，肌肉流失快、內臟脂肪堆積，大幅提高代謝症候群的發生。統計分析指出，50歲以上女性腰圍過粗占48.5%，高血壓占22.8%、高血糖占36%、三酸甘油酯占16.4%，比起不到50歲的女性，發生比率多出四倍。

國泰健康管理中心資深營養師王盈堤指出，有代謝症候群的人，得到糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病、腦中風的機率，分別是一般民眾的6、4、3、2倍，還可能互為共病，調整飲食與生活習慣，才是遠離疾病的根本。

血糖 高血壓 糖尿病

上一則

類風濕性關節炎纏身 單親媽工作失能陷困境

下一則

生病狀況大不同 求診該往「何處」去？

延伸閱讀

你還在餓肚子減肥嗎？6項減肥迷思讓你瘦不了

你還在餓肚子減肥嗎？6項減肥迷思讓你瘦不了
醫藥╱杜絕後患 擋下三高前期

醫藥╱杜絕後患 擋下三高前期
糖尿病患喝含糖飲料止渴 醫：拿命開玩笑

糖尿病患喝含糖飲料止渴 醫：拿命開玩笑
高血壓男「腸中風」 血管放支架救命

高血壓男「腸中風」 血管放支架救命

熱門新聞

日本電視劇「阿信」編劇橋田壽賀子罹患淋巴癌病逝。（取材自體育日本網站）

這三處出現腫塊應及早就醫 小心是淋巴癌

2021-04-15 02:00
睡不好，百病叢生，可補充色胺酸、GABA、維生素B群（B3、B6、B12、葉酸）、鎂或是維生素A、C、E等抗氧化物助眠。圖／ingimage

5種營養素 能改善失眠

2021-04-11 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

居家戴「雷射生髮帽」救髮　藝人、網紅都瘋狂

2021-04-12 01:00
(取材自健康醫療網)

腰痛是扭傷？發燒是感冒了？小心「感染症」上身

2021-04-16 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

嬌生疫苗也出現血栓疑雲 科學家怎麼說？

2021-04-16 23:47
圖片來源 ／健康醫療網

她雙頰毛孔粗大、常泛紅 是逾百隻蟲蟲惹的禍

2021-04-14 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡
奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元

奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元
菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿

菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿