胃癌前兆 小心「不明反覆腹痛」

重鹹、醃漬品、菸酒，容易罹患胃癌。（Getty Images）

據台灣健保 署統計，胃癌患者集中於60歲到69歲，男性多於女性。胃癌初期症狀不明顯，常被忽略，據健保資料顯示，胃癌患者確診前五年，因腸胃道疾病就診平均次數高達6.01次，最常見的症狀為「不明原因反覆腹痛」。

重鹹、醃漬品、菸酒 把自己推向胃癌風險

胃癌的發生與飲食、菸酒習慣有絕對關係。台灣健保署署長李伯璋表示，胃癌是發生在胃部黏膜的癌症，胃反覆受到刺激潰瘍後，沿著胃壁形成腫瘤。最直接刺激腸胃道的就是飲食習慣，重鹹、醃漬品、燒烤或是飲酒、抽菸、作息不正常等，都會刺激胃部過度分泌胃酸，進而導致胃發炎，反覆的胃發炎、胃潰瘍就是造成胃癌的主要原因。

有以上習慣者，以男性居多。不過，李伯璋表示，雖然近幾年飲食氛圍倡議清淡養生，但仍有一群人不避諱重鹹，覺得要吃得「很鹹」才過癮，此舉也把自己推向罹患胃癌的高度風險中。

感染幽門螺旋桿菌 增風險但非絕對致癌

除了飲食或生活習慣，幽門螺旋桿菌也被視為增加胃癌風險的因子之一。李伯璋說，感染胃幽門螺蜁桿菌有較高的機率罹患胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃癌，過去雖然有研究顯示，九成的胃癌患者被檢查出有胃幽門螺旋桿菌，但並非絕對的原因。

他說，過去曾有一位患者，因胃部不適到腸胃科就診，被檢查出感染胃幽門螺旋桿菌，立即投藥殺菌。但患者還是感覺不適，某次到成大做健康檢查，做大腸鏡發現有橫結腸癌，癌細胞 一路吃到胃，才發現先前胃部不適，竟是因為橫結腸癌引起。

不過，李伯璋強調，若是被檢查出感染胃幽門螺旋桿菌，仍須盡早滅菌，拖著不滅菌，不斷刺激胃部，增加癌變機率。

初期症狀不明顯 別自我藥療錯失診斷

李伯璋說，胃癌早期症狀不明顯，與一般胃部疾病類似，加上台灣指示用藥容易取得，腸胃藥又是廣告常客，民眾只要腸胃不適，幾乎都會優先選擇自我藥療，錯失早期診斷的黃金期。據健保統計，胃癌患者確診前，最常因為反覆不明原因的腹痛就醫，李伯璋說，當反覆胃痛出現時，千萬不要僅仰賴指示用藥，應盡速就醫，做胃鏡檢查。

臨床上多數的胃癌患者是晚期才被診斷，曾有人倡議可以做胃鏡普篩，及早揪出胃癌，提升治療效果。李伯璋表示，胃鏡普篩從健保角度來看效益不大，胃癌多集中在60歲以上的長輩，若完全沒症狀就篩，反而會錯失民眾對於症狀的自我察覺，甚至自認無需維持良好的生活習慣，反而增加罹癌的機率。

廣推胃鏡普篩 不如先戒重口味飲食

李伯璋表示，胃癌晚期治療效果差，追求良好的治療效果，不如追求不要罹癌。預防胃癌的方法是避免吃重口味食物，像是含亞硝酸鹽的食物如香腸，以及煙熏、油炸等食物，可多吃富含維他命C或新鮮食物，不要吸菸、喝酒，盡可能規律運動，維持正常生活作息。若家中有胃癌家族史，更要提高警覺，當出現反覆消化不良、胃潰瘍、不明原因腹痛等，應立即就醫。

李伯璋說，胃鏡檢查無需頻繁且過度，除非有家族史，經醫師建議需定期檢查，否則不必因過度憂心，時常跑腸胃科要求照胃鏡，目前健保雖未限制照胃鏡的頻率，但仍不希望有過度檢查的情形發生。