一期胃癌盡早切除 5年存活率逾九成

胃癌早期發現若手術切除，一期胃癌五年存活率逾九成。(Getty Images)

胃癌患者九成以上都是胃腺癌，因此一般習慣將胃腺癌通稱為胃癌，胃淋巴癌、胃基質瘤等則較少見。

腫瘤 位置不同 胃癌分成遠、近端

以腫瘤位置區分，分為遠端胃癌及近端胃癌，遠端胃癌占比較高，多與幽門螺旋桿菌有關，但近年幽門桿菌防治有成，遠端胃癌人數正在下降。

台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院胃腸內科主治醫師吳登強說明，遠端胃癌又稱「腸型胃癌」，病灶常見於胃部與腸部接界；近端胃癌稱「瀰漫型胃癌」，腫瘤位置接近食道，目前學理認為成因與幽門桿菌較無關，危險因子仍不明，體質、飲食、生活習慣都有可能誘發癌細胞 產生。

胃癌的另一種分類方法是依侵犯深度，可分為早期癌和進行癌。胃部組織由內而外依序是黏膜層、黏膜下層、肌肉外層、漿膜層，早期癌是指腫瘤僅侵犯在黏膜下層以上，又稱為表淺型，至於進行癌已侵犯超越黏膜下層。吳登強提醒，早期胃癌易與一般胃病混淆，如噁心、食欲下降、胃脹氣或消化不良。

胃癌期別示意圖。(取材自元氣周報)

依被侵犯部位 作全胃或次全胃切除

吳登強說，若能早期發現、早期治療，零至一期胃癌五年存活率逾九成；中晚期胃癌症 狀則可能出現血便、吞嚥困難、腹水、體重突然減輕、黃疸，胃癌一旦發展到二至三期，五年存活率僅剩二至三成，四期的五年存活率更低。雖近年健康檢查比例增加，但仍有六成胃癌患者診斷罹癌時已中晚期。

胃癌治療以手術治療為優先，吳登強解釋，若為零至一期早期癌，經評估符合以胃鏡做內視鏡黏膜下切除，即可無創切除腫瘤。腫瘤侵犯到黏膜下層，就須開刀手術切除，腫瘤位置較低者，進行「次全胃切除」，也就是保留一半胃部；若腫瘤位置較高，接近食道，則需進行「全胃切除」。

吳登強提及，若為胃癌三至四期患者，癌細胞可能已經轉移至淋巴，即使進行胃切除手術，仍可能有隱藏的病灶未能及時發現，就會有復發和轉移風險，術前術後進行口服藥或靜脈注射的化學治療，可防止癌細胞擴散，降低復發率，以利提高存活率。

放射治療少有 適用標靶藥物者不多

胃癌患者放射治療不常見，但當癌細胞侵犯到骨頭、脊椎，或腫瘤範圍太大無法輕易切除，醫師就會評估使用放射治療。據癌症希望基金會《面對胃癌》手冊說明，胃癌放療種類可依治療目的分為：使殘存腫瘤不再轉移的「術後輔助型放療」、使腫瘤縮小以提高切除率的「術前放療」。

近年來標靶治療興起，但吳登強指出，胃癌患者適合標靶治療者不多，僅6%至7%患者HER-2/neu陽性，目前健保並不給付胃癌患使用標靶治療藥物。面對天價的療程，若不能高度肯定對標靶治療能有好反應，目前臨床仍不鼓勵胃癌患者對標靶治療抱持太大期盼。

抗癌過程不適 中醫輔助治療可緩解

胃癌以西醫治療為主，但中醫治療仍可幫助胃癌患者減輕各種療法後的不適。台北市聯醫中醫部主治醫師吳建東表示，中醫胃癌輔助療法分為三階段，第一階段為患者手術或放化療前，幫助患者調整脾胃、扶正祛邪，如六君子湯、黃耆、菟絲子等，改善胃腸，補氣、增加免疫力。

吳建東也說，胃癌患者手術後胃部結構改變，可能出現胃部有傷或發炎導致消化不良、打嗝、疼痛等，中醫藥材也可輔助減緩副作用所帶來的不適感，提升患者生活品質，增加病患接受西醫治療的意願。

此外，吳建東強調，癌症患者因心理壓力所造成的肝鬱氣結或心氣虛，中醫也可透過疏肝理氣法，協助紓解情緒。