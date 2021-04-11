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胃癌術後 慢吃慢嚼很重要

陳碧珠
胃癌術後要少量多餐多咀嚼，牙齒取代胃的研磨功能。(Getty Images)
胃癌術後要少量多餐多咀嚼，牙齒取代胃的研磨功能。(Getty Images)

年近七旬的張姓老伯，已有40幾年菸齡，因罹患胃癌得開刀切除，術前建議戒菸並未成功，術後明明無法進食，護理師卻經常在老伯身旁聞到一股酸味，後來才發現是老伯吐在床邊垃圾袋的「痰」，不僅酸，還非常髒，強烈懷疑有吸入性肺炎問題，馬上進行相關處置，化解了胃癌患者術後最令人擔心的肺部感染風險。

就怕肺部感染 會延長復元時間

台灣和信醫院資深專科護理師于素英表示，無論幾期的胃癌，胃切除手術是目前根治的主要方式。而不管採取哪一種手術，都會造成胃容積變小、生理變化、腸胃道功能等問題，如果術後不好好護理，將會影響病情的恢復。

胃癌病患常進行的手術包含：全胃切除、次全胃切除、胃減壓手術、淋巴切除術，「當病患一離開恢復室，就是術後生活照護的開始。」于素英表示，包括住院期間的照護與出院後的飲食照護，兩者不可或缺。以住院來說，肺部感染是胃癌術後常見的併發症，因為肺部若感染，會延長手術復元時間，甚至有生命危險。

病人呼吸訓練 有助降低併發症

于素英表示，為了協助患者肺部盡快正常運作，術後的止痛相當重要，可加速患者「早點下床、深呼吸、咳痰」，這三件事情要做好，術後發生併發症的風險將大幅降低。「我們很怕吸菸患者。」于素英說，像前述個案中的張老伯，抽了40幾年的菸，術前都已衛教，卻還是戒不掉，其實年輕人也一樣，吸菸就是癌症的危險因子，也不利胃癌術後生活的恢復。

為了讓胃癌患者術後呼吸到達一定的擴張，和信醫院有一套針對病人的呼吸訓練，第一次下床一定由護理師協助，通常在開刀隔天的24小時內讓患者下床行走，最晚不能超過48小時。接下來不斷的深呼吸練習，有助肺活量的增加，進一步降低併發症發生。

牙齒替胃研磨 少量多餐多咀嚼

絕大多數的患者可以在三天內完成上述三件事情，之後就是飲食的恢復，胃是消化系統的一部份，除了儲存，也有攪拌、研磨及消化功能，術後食物的選擇，常常是病患最擔心的事情。

于素英表示，她通常會告訴病人，胃就像消化系統的「袋子」，這個袋子現在空間小了，甚至沒有了，表示以往幫忙儲存、研磨的功能不見了。因此，吃東西最大原則就是「少量多餐、多咀嚼」，牙齒的角色將被凸顯，取代胃的研磨機制，因此，病患若牙齒不好也要趕緊處理。

胃癌患者術後飲食 。(取材自元氣周報)
胃癌患者術後飲食 。(取材自元氣周報)

術後管理體重 一周內不能下降1%

其次是「湯跟食物要分開」，糯米、太硬的東西都別嘗試，否則食物通過速度太快或不消化，容易有「傾倒症侯群」（Dumping Syndrome），會引起腹痛、腹脹甚至腸子痙攣。

值得注意的是，胃癌患者術後的體重管理，跟正常人的體重管理思維很不一樣，「要小心越來越瘦。」因此，于素英建議病人出院後要自備一台體重機，天天量體重，「出院後的第一周，體重不能下降1%。」這也是患者一周後回診很重要的功課，若體重下降太多，可能代表吃不夠、吃不對，生活品質一定也不會好；如果吃的量或品質都達到標準，那就要注意其他非飲食上的問題。

一般來說，若出院第一周體重不正常的減輕，多半是因為手術接口太狹窄，吃東西過不去或通過得比較慢，這時候就會透過營養師的建議，幫助患者調整飲食。由於術後傷口多少會腫脹，接口過窄的情況都是短暫的，慢慢就會消失，病患也會逐步適應胃變小了或沒有胃的消化狀況。

于素英說，出院第一周若出現發燒、畏寒、肚子痛、嘔吐，就需提早回診。呼籲胃癌患者，雖然腸胃道不完整，但只要掌握大方向，也可以回到正常生活，吃得好、吃得飽、吃得健康。

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