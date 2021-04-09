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「代謝症候群」 怎確診？ 檢查這5項指標

記者陳碧珠／綜合報導
代謝症候群是隱形殺手，應定期健檢才能及早控制。（本報資料照片）
代謝症候群是隱形殺手，應定期健檢才能及早控制。（本報資料照片）

35歲的孔先生，大學時代體重就來到90多公斤，踏入社會更因工作忙碌，飲食不正常，曾有一周兩次宵夜訂過8桶炸雞紀錄，體重直逼110公斤。2018年，孔先生在護理師老婆的鼓勵下首次健檢，成績果真「滿江紅」，經專業營養師指導搭配運動，兩年半成功甩肉37公斤，來到72.9公斤，體脂肪重也減掉了22.7公斤，三高數字隨之由紅翻黑。

孔先生說，媽媽現在好像多了一個新兒子，而親姐姐也是肥胖體質，爸爸還有高血壓，希望以身示範，讓家人了解真正的健康。

台北國泰健康管理中心院長葉勳龍表示，血壓高、腰圍粗、空腹血糖高、三酸甘油脂高、高密度膽固醇偏低這五項指標，只要符合其中的三項，就是「代謝症候群」，雖然不是疾病，卻是一群容易導致心血管疾病的危險因子總稱。

腰圍、血壓可以自我檢查，但血糖、血脂如果不抽血就無法得知，等到有症狀出現，常為時已晚。也是國泰心臟內科主治醫師的葉勳龍說：「其實健康人潛藏疾病風險也很高。」

令人同樣意外的數字還包括：50歲以上男性空腹血糖大於100的比率高達51.4%，等於兩名中年男性就有一位高血糖；小於50歲的男性也有23.7%的血糖異常，這類族群容易產生胰島素阻抗，無法正常代謝血糖，進而引發腦血管、心臟病等。

有代謝症候群的人，未來得到糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病腦中風的機率大幅增高，專...
有代謝症候群的人，未來得到糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病腦中風的機率大幅增高，專家建議應多吃蔬果少吃甜點與過度調味加工品。(本報資料照片)

此外，隨著年紀增長，女性因為更年期失去賀爾蒙保護，肌肉流失變高、內臟脂肪堆積，大幅提高代謝症候群的發生，調查指出，50歲以上女性腰圍過粗比率占了48.5%，高血壓比率22.8%、高血糖36%、16.4%三酸甘油脂偏高，與不到50歲女性相比，發生比率統統多出四倍。

國泰健康管理資深營養師王盈堤指出，有代謝症候群的人，未來得到糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病腦中風的機率，分別是一般民眾的6、4、3、2倍，還可能互為共病，除了定期檢查揪出問題，調整飲食與生活習慣才是關鍵，飲食建議多吃蔬果、少喝酒、少吃甜點、過度調味加工品，並搭配有氧運動、改善不良生活習慣如抽菸、吃宵夜。

高血壓 血糖 心臟病

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