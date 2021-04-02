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郊外踏青防蜂螫傷 6動作是大忌

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

疫情不能出國，許多民眾轉往山林郊區踏青，卻有許多人被胡蜂等蜂類螫傷。其實，最重要的是降低食物及身體的氣味，避免引來蜂群。

被蜂螫傷 治療方式無區別

台灣衛生福利部彰化醫院急診室主治醫師洪子文解釋，之前常見幾個朋友或夫妻因被蜂螫傷而連袂到急診室，甚至還有民眾將蜂屍帶到急診室，其實，不管是被哪一種蜂螫傷，都是開立抗組織胺及消炎藥物治療，不像毒蛇的治療需判別是哪一種蛇，所以被蜂攻擊，若螫的次數過多或身體感到不適，不需為了將蜂帶到醫院再去抓蜂。

治療被蜂螫傷 這樣舒緩患部疼痛

洪子文醫師說明，被蜂螫傷後可以想辦法移除蜂針，用乾淨的水清洗傷口，再以毛巾或衣物包住冰袋冰敷患部，舒緩疼痛。如果症狀變嚴重，甚至出現呼吸喘、意識不清、腹痛嘔吐等嚴重情況時還是叫救護車為宜，在車上就可先急救。

六點防範蜂螫 戶外衣物不妖艷

洪子文醫師提醒，民眾注意以下六點，才能有效防範蜜蜂蟄傷：

1.民眾常在山頂或涼亭處休息，生火煮飯或泡咖啡泡茶，大量食物的氣味會吸引蜂群嗡嗡飛舞而來，就容易被螫，最好減少食物氣味，盡量帶乾糧和白開水，吃剩的食物也要包好。

2.身上不要噴香水、化妝品，也不要使用香氣太重的洗髮精。

3.穿著光滑素色的長袖長褲，不要穿太鮮豔，避開蜂的注意。

4.最好配戴帽子，除了可以減少被叮咬的面積，也可以擋住洗髮精的香氣。

5.如果不幸真的被蜂群追逐，把外套套住頭頸部，減少皮膚露出，快速遠離蜂群。

6.不要尖叫或拿東西揮舞蜜蜂，如此更會吸引蜂群的注意。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49544/

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