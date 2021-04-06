馬拉松女腰椎間盤突出 4次手術才搞定

48歲蔡姓女子熱愛運動，在一次馬拉松後發現自己腰椎間盤突出，經嘉義大林慈濟醫院副院長簡瑞騰腰椎前路手術翻修，融合不良的假性關節，隔天就能下床走路，直呼「重回運動場上的感覺真好」。(記者莊祖銘／翻攝)

48歲蔡姓女子熱愛運動，在一次馬拉松 後發現自己腰椎間盤突出，先後接受三次手術，不僅沒能恢復健康，還導致慢性腰痛，經腰椎前路手術翻修，融合不良的假性關節，術後隔天就能下床走路，直呼「重回運動場上的感覺真好」。

蔡女每天都有運動習慣，七年前一次馬拉松後，發現左下肢異常痠麻痛，擔心手術風險太大，之後藉著傳統療法度日，但她發現只要一跑步，腰和腿就會痛到受不了，決定接受手術。

蔡女表示，第一次手術切除椎間盤後，原以為可以恢復正常，沒想到反而變成右下肢疼痛，再到醫院檢查時，醫師說需要再做融合手術，雖然很害怕，卻還是忍痛接受，但術後仍然未獲得改善，反而變成左右腿每天都痠麻痛。

醫師說可能是對骨材排斥，建議第三次手術取掉植入的鋼釘，但短期內連開三次手術換來的竟是腰部及左下肢疼痛加劇，無法久坐，也無法站立，那種錐心之痛，讓她吃不下也睡不著。

台灣 嘉義大林慈濟醫院副院長簡瑞騰研判蔡女腰椎第三、四節融合不良而形成「假性關節」，致脊椎鬆動、不穩，逐漸引發變成痛源點，必須手術翻修，但歷經三次「腰椎後路」手術，後背肌肉 群早已形成嚴重疤痕、攣縮組織，不宜從背後再劃一刀，所以選擇「腰椎前路」手術。

病人採側躺姿、小傷口，進到後腹腔，將鬆動的支架移除，從骨盆骨截取3公分的自體骨植入後，再以鋼釘做內固定，除能將痛源處被腐蝕掉的骨頭及周邊組織徹底清除，並能修補融合不良的假性關節，最大好處是可避免再次傷害後背肌肉，隔天即能下床走路，恢復良好。