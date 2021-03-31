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牙痛反覆發作？找不到原因？當心「三叉神經痛」上身

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

出現牙痛時可別大意，小心可能是三叉神經痛惹禍！一名63歲周女士前年開始出現劇烈牙痛，赴牙科治療，不僅拔除數顆牙齒，甚至後續接受牙周病治療，疼痛仍未改善，且因劇痛反覆發作，導致周女士長期失眠，嚴重影響生活品質，直到赴醫院接受核磁共振檢查，確診為三叉神經痛，經神經血管減壓手術後，如獲新生，終於恢復正常生活。

原發性三叉神經痛無徵兆 刷牙也可能誘發疾病

三叉神經分為原發性及繼發性，前者主要因神經不正常放電所致，後者則是可能因腫瘤、病毒感染、帶狀皰疹等誘發疾病。台北慈濟醫院徐賢達主任解釋，其中原發性三叉神經痛為偶發性的劇烈疼痛，發作前毫無徵兆，包括說話、刷牙等都可能誘發危險因子，又以40歲以上年齡層為高危險族群，且女性多於男性。

藥物治療三叉神經 80%以上患者皆能獲緩解

徐賢達主任解釋，主要因三叉神經分別通往眼部、上顎及下顎，主要管臉部感覺，因此出問題時就會以痛覺呈現，患者會感到如刀割、火燒、電灼等痛感，且每次持續數秒到數分鐘，一般止痛藥無法有效舒緩，治療上，以藥物治療為主，通常80%以上的患者都可獲得緩解，若效果不佳，則可採以像電燒、伽瑪刀等侵入性治療。

出現不明牙痛要注意 恐是三叉神經惹禍

此個案所做的「神經血管減壓手術」則是以微創方式在耳後開一小切口，使用高倍率顯微鏡找到壓迫神經的血管，再以墊片隔開，治療率可達80至90%，且可保留三叉神經功能，術後復發率低。徐賢達主任強調，神經血管減壓手術並非適合用於所有患者，因此若出現不明原因的牙齒或臉部劇烈陣痛應盡快接受檢查，若確診為三叉神經痛，也須與醫師討論合適治療方式。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49483/

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