太害羞…8旬婦私處長肉瘤 忍3年長到5公分

不少女性對私密部位的病痛總是諱疾忌醫。（本報資料照片）

台灣 一名80多歲、患有糖尿病 老婦人3年前在會陰部長肉瘤，她因害羞遲未就醫，一直長到約5公分大才由孫女陪同到台東基督教醫院婦產科看診，婦產科醫師古妃君以簡單外科手術切除，經病理化驗屬於良性上皮纖維息肉，卻已是半年來古妃君遇到的第4個良性上皮纖維息肉案例，最年輕僅28歲。

古妃君表示，老婦發現會陰部皮膚腫瘤 慢慢變大，但患部位置太害羞，一直不好意思看診，直到孫女因巴氏腺囊腫到東基婦產科看診，手術痊癒後，鼓勵她也就醫。

這名患者腫瘤垂墜在中央鼠蹊部的位置，外觀嚇人。開刀切除後就可出院療養，1周後回診恢復狀況佳。但害羞的老婦人回憶手術當天有男性聲音，古妃君解釋她開刀由護理師輔助後才放心。

古妃君說，上皮纖維息肉在外陰部相當罕見，通常會形成單一的皮膚結節，發生原因不明，但已確認與人類乳突病毒（HPV）或性行為無關。

她說，女性外陰部除了腫瘤問題，最常見的是搔癢與起疹，濕疹類最常見，多數是接觸過敏原如清潔劑、長時間未更換衛生用品等；長期搔癢可能是內褲過緊摩擦，容易使皮膚增生變厚，產生染色素斑。症狀嚴重會影響睡眠與情緒。

不過早期發現可早期治療，古妃君表示，衣著應盡量寬鬆，材質以透氣棉質最佳；清潔最好單純以清水清洗，且忌用過熱的水；清洗後拍乾可使用單純的天然植物油如橄欖油、椰子油或凡士林輕塗外陰皮膚，就有很好的保養效果。飲食方面有足夠的水分、減少糖分和加工品食物、維持良好作息和運動習慣，是根本之道。