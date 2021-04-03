我的經驗／雙重疾病衝擊 皮膚科名醫險得憂鬱症

趙昭明(左)是知名皮膚科醫師，但也曾受雙重疾病困擾。（圖：趙昭明提供）

去年的我很沮喪，快要得憂鬱症，平常已經沒有什麼嗜好，唯一的紓壓就是哼哼唱唱，結果卻連高音都哼不上去，當時覺得人生很無望，活著到底是為什麼？

聲音沙啞 講話很吃力

大約2年前開始，我覺得發音不太舒服，到了前年8月中旬，聲音開始沙啞，當時以為是感冒、喉嚨發炎，一拖就拖到年底，講話變得很吃力，高音都發不出來。「我是很鴕鳥心態的人，真的沒辦法才肯就醫，最後是回老東家台北三軍總醫院看診。」

在三總做了耳鼻鏡發現聲帶長息肉，推測可能是胃食道逆流、經常說話和發聲不對造成，醫師說這很常見，可以不開刀。後來他順便幫我檢查脖子，竟意外發現左側甲狀腺腫大，因為很深層，從外觀都看不出來，結果超音波一照，已經有3.2公分的甲狀腺結節，通常2公分以上就要做穿刺，於是我做了細針穿刺，化驗為良性結節，之後每三個月回診並做穿刺。

回診等宣判 心理受煎熬

因為有5%至10%的惡性機率，我不敢大意，乖乖配合醫囑，該吃藥就吃藥、該回診就回診，不過每次回診，除了得挨針，還要等化驗報告，就像等宣判一樣，那種心理煎熬很難受。

這兩種疾病持續困擾我，服藥大半年，狀況時好時壞。門診中常有癌患因為吃藥有皮膚問題來找我，很多患者原本是良性腫瘤 ，但患者自覺想切除，最後確診為惡性腫瘤的案例，這讓我警覺，選擇積極處理甲狀腺問題。

去年2月底我進開刀房切除結節，總算除掉心頭大患，不過聲帶息肉的問題還是存在，聲音依舊沙啞，而且講得不久、也講不清楚，有時得大聲講話，這樣對患者很不禮貌，也就是那時候覺得人生沒意義、很憂鬱。

處理聲帶 做綠光雷射

之前想過作聲帶顯微手術，但要噤聲一個月，我每天都有門診，根本不可能不講話，後來發現聲帶手術有兩種雷射方式，一種是二氧化碳雷射（波長10600奈米）、一種是綠光雷射（波長532奈米），雷射是我的專長，波長越長傷害越深，所以選擇自費做綠光雷射，只須噤聲一到兩周，而且雷射後立刻取出息肉，聲帶乾乾淨淨。

現在我的聲音已經完全恢復，也體認到要服老，從小病就要開始預防，健康真的是無價之寶！尤其家人很重要，以前還會和太太吵架，生病後看著妻兒擔心我、照顧我，讓我很感動也感恩，更珍惜家人。我也聽從醫囑，每天多喝水、少吃辛辣刺激物、不喝酒，連平常最愛的茶，也改成偶爾喝，只要全家人都健康平安，就是最大的幸福。