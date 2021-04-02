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預防凍甲 指甲平剪、別穿不合腳的鞋

黃惠群
台灣書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，臨床上建議民眾使用修剪指甲專用的剪刀，以「平剪」方式修整指甲。（記者黃惠群／攝影）
台灣書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，臨床上建議民眾使用修剪指甲專用的剪刀，以「平剪」方式修整指甲。（記者黃惠群／攝影）

凍甲約占一般民眾足部疾病的兩成，若造成蜂窩性組織炎，控制不好反覆疼痛更讓人痛不欲生。皮膚科醫師表示，患者應避免擠壓腳趾、以平剪方式修剪指甲，並讓指甲白色區域長超過甲面0.1mm保護指甲；日常保養可於指甲周圍塗抹指緣油，防止周圍皮肉變硬，影響指甲生長。

凍甲又稱為「甲溝炎」、「嵌甲」，是因指甲與旁邊甲溝反覆摩擦形成甲溝炎，造成紅腫疼痛、形成反覆性感染或肉芽組織。

台灣書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，若指甲周圍老是疼痛、旁邊常常流湯或流血、指甲插入旁邊的肉或皮時，就要小心凍甲危機，免疫力較差時，恐引起潰瘍、蜂窩性組織炎。

蔡長祐舉例，之前收治一名40歲有糖尿病史的上班族女性，穿高跟鞋長時間站立，導致雙腳大拇指趾甲持續受壓迫，引發甲溝炎，讓她走路都會痛，加上血糖控制不佳，抵抗力較差，甚至引發蜂窩性組織炎，後來甲溝炎一發作，就需要口服抗生素治療，無法根本解決凍甲問題。

另一名50歲男性，因修剪腳趾甲方式不當，產生卷甲合併甲溝炎的症狀，只要甲溝開始疼痛，就去找修剪師傅修指甲，指甲卻愈修愈小片，新長出來的指甲愈來愈彎，容易長到肉裡，變成惡性循環。

蔡長祐說，甲溝炎發生的原因大多跟穿不合腳、過緊的鞋子及指甲過度修整有關；其他如反覆拔除指甲、甲面先天性過寬和大腳趾容易著地，產生壓力磨擦甲床邊緣（如扁平足）也是原因之一。

蔡長祐說，臨床觀察，很多甲溝炎患者為了減緩腳趾疼痛，將指甲修得更短，殊不知可能讓後來長出的指甲更彎曲，容易刺進周圍的皮膚，造成慢性甲溝炎。

為避免發生甲溝炎，保持指甲健康，蔡長祐表示，民眾平常應「避免穿不合腳的鞋子」、「避免激烈碰撞」、「指甲要平剪」，避免指甲受到擠壓；另可塗抹乳液或足霜「保濕雙腳」、塗凡士林或指緣油「保濕指甲周圍皮膚」以減少硬皮發生，以及「每日將指肉往外撥」，幫助指甲周邊皮肉恢復彈性，才不會產生硬皮，影響指甲生長。

蔡長祐說，平常剪指甲宜於洗澡後進行，以平剪方式修剪，不宜剪過短，要留白超過0.1mm，保護指甲。

若仍不慎發生甲溝炎，應尋求專科醫師協助， 依程度不同，除拔除部分指甲，修剪過度增生的肉芽組織外，也可以透過使用指甲矯正器治療。

一名40歲有糖尿病史的女性，長期穿高跟鞋站立，雙腳大拇指趾甲持續受壓迫，因而引發...
一名40歲有糖尿病史的女性，長期穿高跟鞋站立，雙腳大拇指趾甲持續受壓迫，因而引發甲溝炎，再加上血糖控制不佳，抵抗力較差，甚至引發蜂窩性組織炎。（圖：書田診所提供）
台灣書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，50至60歲有灰指甲、指甲變厚者，可使用「...
台灣書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，50至60歲有灰指甲、指甲變厚者，可使用「硬甲指甲剪」，但視線模糊者建議請他人協助修剪。（記者黃惠群／攝影）

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