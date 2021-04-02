我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 37人無生命跡象

俄州副州長堅稱「武漢病毒」 亞裔居民寫信抗議

保健食品不是藥 挑選應注意營養成分及適用族群

游明煌
挑選保健食品時，首要注意營養成分及適用族群。（本報資料照片）
挑選保健食品時，首要注意營養成分及適用族群。（本報資料照片）

服用保健食品漸蔚為風氣，到底該怎麼挑選？台灣衛生福利部基隆醫院腎臟內科主任林吳烜說，挑選保健食品時首要注意營養成分及適用族群，若檢視標示仍無法判斷時，建議至醫療院所諮詢醫師或專業營養師後再行服用。

一名70多歲老太太一進診間便說，「我已經看過大大小小的醫院、不知道多少位醫生，每個人都只會告訴我不能吃、不要吃」，她接著從包包裡拿出分藥盒，除了需定期服用的慢性病藥物，還有許多保健食品，有錠劑、有膠囊，有圓、有扁。

林吳烜指出，坊間保健食品是百百種，加上許多名人代言或網紅推薦，服用保健食品漸蔚為風氣。民眾到底有沒有需要吃，吃了是否有所成效，以及怎麼挑選適合自己的保健食品，他會請病人將正在服用的藥物與預備服用的保健食品資料一併提供給他參考，評估病人病情需要後，向病人完整說明，通常都能獲得皆大歡喜的結局。

林吳烜說，有時候看病不只是解決病人生理上的問題，更多是要協助面對生活及心理的疑難雜症。就如葉老太太原先非常堅持一定要吃保健食品，不吃就不會安心，但經過評估後，欣然接受他的建議。

林吳烜表示，尤其患有心血管疾病三高、慢性病人、老年及婦幼者，更務必小心選擇，避免造成腎臟、身體多餘的負擔，形成不可逆的傷害。

一般民眾在挑選保健食品時，首要注意營養成分及適用族群，若檢視標示仍無法判斷時，建議至醫療院所諮詢醫師或專業營養師後再行服用；林吳烜主任同時提醒民眾，保健食品不能視為藥品，無法治療疾病或取代正規的治療方式，切勿誤信保健食品療效而耽誤治療的黃金時機。

台灣 三高 心血管疾病

上一則

偏頭痛受不了 為何吃止痛藥沒用?

延伸閱讀

發霉水果致肝癌？營養師：未必，更應注意細菌

發霉水果致肝癌？營養師：未必，更應注意細菌
保健品與三高藥可一起吃？藥師這麼說

保健品與三高藥可一起吃？藥師這麼說
腎病患者不吃三高藥 醫師：恐傷腎又傷心

腎病患者不吃三高藥 醫師：恐傷腎又傷心
腎臟血管肌肉脂肪瘤 須定期追蹤

腎臟血管肌肉脂肪瘤 須定期追蹤

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

半夜肚子痛 肚臍周圍、上下腹痛可能是什麼病？

2021-03-27 01:30
一般人以為配偶意外過世帶來的打擊比因慢性疾病過世還大，許多悲傷輔導學家提醒，長期臥病過世，照顧者承受的哀痛也不亞於配偶突然死亡，更要小心「慢性悲傷」。 （取材自pixabay）

老伴離世…「被留下的人」慢性傷痛 身心靈恐出狀況

2021-04-01 07:00
腹主動脈瘤被稱為「隱形殺手」，腹部疼痛時，往往已經破裂。(本報資料照片)

腰痛爬不起來 以為吃壞肚…竟是腹主動脈瘤破裂

2021-03-23 02:00
（圖：健康醫療網提供）

吃降血脂藥 這3種食物千萬別碰 藥師告訴你下場

2021-03-24 01:20
民眾拿到健康檢查報告後，得依「台灣慢性疾病風險評估模型」，自行輸入健檢報告數據，計算未來10年後罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管等5種慢性疾病的風險。圖／台灣國民健康署提供

線上自評5種慢性病罹患風險 醫：嚴防無預警猝死

2021-03-29 18:08
圖片來源 ／健康醫療網

3秒膠黏到手別用力拔 清除妙招有3種方法

2021-03-31 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額