CAR-T細胞治療 自己生出抗癌解藥

對付癌症 ，除了傳統的手術治療、化學治療、放射治療以及標靶藥物，近幾年興起的「細胞治療」也正在醫界吹起一股旋風，又以透過基因工程改造自己的細胞殺死癌症，堪稱免疫細胞療法中最受期待的發展。

台灣大學台成細胞治療中心醫師張裕享。（記者余承翰／攝影）

台灣 大學台成細胞治療中心最近與香港中文大學生物科技研究院簽署合作意向書，雙方針對CAR-T細胞治療臨床資源進行整合與分享，希望累積專屬華人地區的人體資料庫，讓CAR-T的應用造福亞洲患者。

CAR-T（Chimeric Antigen Receptor T Cells），中文名稱為「嵌合抗原受體T細胞療法」，利用基因工程改造製造攻擊癌細胞 的T細胞，加設可認出癌細胞表面抗原的受器（CAR），一旦CAR與目標抗原結合，就會啟動T細胞來殺死癌細胞。

香港中文大學生物科技研究院院長江宜蓁。（記者余承翰／攝影）

T細胞自動裝導航 瞄準癌細胞

香港中文大學生物科技研究院院長江宜蓁指出，這種治療比較像「自己治療自己」，透過抽血，讓分離出的T細胞「出國進修」後重新植入人體，經過訓練的細胞可辨識癌細胞加以對抗，等於自己生出抗癌解藥。

台灣大學台成細胞治療中心副教授張裕享進一步說明，化療吃掉癌細胞的同時，還可能吃掉健康細胞，CAR-T就像在T細胞裝設自動導航（GPS），不但精準瞄準癌細胞，還可呼朋引伴，叫更多免疫細胞一起對付它們，在醫學研究上，CAR-T是細胞治療的一種，細胞治療又是轉譯醫學的一環，將多年研究用於臨床癌症治療。

非所有癌症都適用CAR-T治療

如何把T細胞抽取出來後還能長出自動導航系統？江宜蓁說，病人一開始需在醫療院所收集白血球，再經血清分離後移植到GMP（Good Manufacturing Practice）細胞工廠進行加工。

張裕享補充，通常病人的免疫細胞分離後，會經過培養、活化、轉導及擴增，再輸回病人體內去對抗癌細胞，在此之前，建議搭配化療讓免疫空間清空。一般來說，長出GPS的T細胞需要兩周培養。

當被加強功能T細胞重新植入人體，這段期間病人可能出現細胞因子風暴以及神經毒性等副作用，但隨著全世界對CAR-T臨床治療經驗愈多，目前醫界針對CAR-T副作用已有明確指引。

並非所有的癌症都適合使用CAR-T治療，張裕享表示，目前CAR-T仍以血液腫瘤為最佳適應症，特別是B細胞淋巴腫瘤與多發性骨髓瘤為主，更有臨床實驗證實，這兩種疾病的末期患者使用CAR-T的治療效果已比傳統還要好。

張裕享說，製造CAR-T細胞並不容易，若利用市面上半自動、一站式細胞製成儀器，一個CAR-T製程至少耗時兩周，再加上儀器校正和清理，一台儀器兩個月最多製成三個CAR-T，一年約只能治療18人。