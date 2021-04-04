我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前法務部長羅瑩雪辭世 享壽70歲

加州疫情警訊 單日3984確診 一個月來最高

CAR-T細胞治療 自己生出抗癌解藥

陳碧珠

對付癌症，除了傳統的手術治療、化學治療、放射治療以及標靶藥物，近幾年興起的「細胞治療」也正在醫界吹起一股旋風，又以透過基因工程改造自己的細胞殺死癌症，堪稱免疫細胞療法中最受期待的發展。

台灣大學台成細胞治療中心醫師張裕享。（記者余承翰／攝影）
台灣大學台成細胞治療中心醫師張裕享。（記者余承翰／攝影）

台灣大學台成細胞治療中心最近與香港中文大學生物科技研究院簽署合作意向書，雙方針對CAR-T細胞治療臨床資源進行整合與分享，希望累積專屬華人地區的人體資料庫，讓CAR-T的應用造福亞洲患者。

CAR-T（Chimeric Antigen Receptor T Cells），中文名稱為「嵌合抗原受體T細胞療法」，利用基因工程改造製造攻擊癌細胞的T細胞，加設可認出癌細胞表面抗原的受器（CAR），一旦CAR與目標抗原結合，就會啟動T細胞來殺死癌細胞。

香港中文大學生物科技研究院院長江宜蓁。（記者余承翰／攝影）
香港中文大學生物科技研究院院長江宜蓁。（記者余承翰／攝影）

T細胞自動裝導航 瞄準癌細胞

香港中文大學生物科技研究院院長江宜蓁指出，這種治療比較像「自己治療自己」，透過抽血，讓分離出的T細胞「出國進修」後重新植入人體，經過訓練的細胞可辨識癌細胞加以對抗，等於自己生出抗癌解藥。

台灣大學台成細胞治療中心副教授張裕享進一步說明，化療吃掉癌細胞的同時，還可能吃掉健康細胞，CAR-T就像在T細胞裝設自動導航（GPS），不但精準瞄準癌細胞，還可呼朋引伴，叫更多免疫細胞一起對付它們，在醫學研究上，CAR-T是細胞治療的一種，細胞治療又是轉譯醫學的一環，將多年研究用於臨床癌症治療。

非所有癌症都適用CAR-T治療

如何把T細胞抽取出來後還能長出自動導航系統？江宜蓁說，病人一開始需在醫療院所收集白血球，再經血清分離後移植到GMP（Good Manufacturing Practice）細胞工廠進行加工。

張裕享補充，通常病人的免疫細胞分離後，會經過培養、活化、轉導及擴增，再輸回病人體內去對抗癌細胞，在此之前，建議搭配化療讓免疫空間清空。一般來說，長出GPS的T細胞需要兩周培養。

當被加強功能T細胞重新植入人體，這段期間病人可能出現細胞因子風暴以及神經毒性等副作用，但隨著全世界對CAR-T臨床治療經驗愈多，目前醫界針對CAR-T副作用已有明確指引。

並非所有的癌症都適合使用CAR-T治療，張裕享表示，目前CAR-T仍以血液腫瘤為最佳適應症，特別是B細胞淋巴腫瘤與多發性骨髓瘤為主，更有臨床實驗證實，這兩種疾病的末期患者使用CAR-T的治療效果已比傳統還要好。

張裕享說，製造CAR-T細胞並不容易，若利用市面上半自動、一站式細胞製成儀器，一個CAR-T製程至少耗時兩周，再加上儀器校正和清理，一台儀器兩個月最多製成三個CAR-T，一年約只能治療18人。

癌細胞 癌症 台灣

上一則

膽固醇過高危害大 9項心血管因素你注意了嗎？

延伸閱讀

川普時期公衛官員集結發聲 拒背「防疫不力」黑鍋

川普時期公衛官員集結發聲 拒背「防疫不力」黑鍋
腳底黑點竟是惡瘤 5指標檢查

腳底黑點竟是惡瘤 5指標檢查
癌症併發骨轉移 打保骨針控制病灶

癌症併發骨轉移 打保骨針控制病灶
吳孟達老搭檔患癌病危 黃樹棠癌細胞擴散至肺部

吳孟達老搭檔患癌病危 黃樹棠癌細胞擴散至肺部

熱門新聞

一般人以為配偶意外過世帶來的打擊比因慢性疾病過世還大，許多悲傷輔導學家提醒，長期臥病過世，照顧者承受的哀痛也不亞於配偶突然死亡，更要小心「慢性悲傷」。 （取材自pixabay）

老伴離世…「被留下的人」慢性傷痛 身心靈恐出狀況

2021-04-01 07:00
家人過世之後，會處於後事的忙亂中，很多人到喪禮結束，一切回歸平靜時才會真正感到悲傷。（取材自pexels）

死亡是一瞬的 但真正的告別卻需很長時間

2021-04-03 07:30
聊死亡是需要挑時機，但也不是那麼難開始。（圖／unsplash）

掌握8時機7原則 與家中長輩談談死亡這件事

2021-04-02 07:30
圖片來源 ／健康醫療網

3秒膠黏到手別用力拔 清除妙招有3種方法

2021-03-31 02:00
民眾拿到健康檢查報告後，得依「台灣慢性疾病風險評估模型」，自行輸入健檢報告數據，計算未來10年後罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管等5種慢性疾病的風險。圖／台灣國民健康署提供

線上自評5種慢性病罹患風險 醫：嚴防無預警猝死

2021-03-29 18:08
(取材自健康醫療網)

半夜肚子痛 肚臍周圍、上下腹痛可能是什麼病？

2021-03-27 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議