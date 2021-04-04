我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前法務部長羅瑩雪辭世 享壽70歲

加州疫情警訊 單日3984確診 一個月來最高

卵巢癌易復發 精準醫療明助延緩

黃安琪
在卵巢癌治療上，已可利用基因檢測找出異常基因。(Getty Images)
在卵巢癌治療上，已可利用基因檢測找出異常基因。(Getty Images)

癌症治療中，復發是許多病患最擔憂的問題之一，因此，如何延緩疾病復發成為治療的一大課題。隨著癌症治療朝向精準化，在卵巢癌治療上，已可利用基因檢測找出異常基因，並搭配標靶藥物治療「維持戰果」，大幅延後疾病復發的時間，延長存活期。

一線治療後，逾70%卵巢癌患者一年半內復發

以癌症五年存活率來看，表現愈差的癌症代表惡性度愈高，存在更高復發機率，包括胰臟癌、卵巢癌等。

台灣林口長庚醫院婦癌科主治醫師周宏學說，卵巢癌是婦科癌症中最容易復發的癌症，五年存活率小於50%，被稱為「最棘手的婦癌」，逾70%的病患經一線治療後，會在一年半內復發，一旦復發就會一再復發，且距離下次復發的時間會逐漸縮短，最後產生抗藥性。

不過，近年卵巢癌治療上已有重大突破，帶來曙光。

基因檢測找出突變者，標靶藥物延緩復發

卵巢癌病患在完成標準的手術輔以化學治療後，在延緩疾病復發的「維持治療」上，突破過去僅以化學治療或血管新生抑制劑的維持治療法，現今採取基因檢測，找出具有BRCA基因突變的病患，並使用PARP抑制劑的替代性維持療法成為主流趨勢。

PARP抑制劑屬於標靶藥物，以抑制癌細胞的DNA修復路徑延緩疾病復發，經研究顯示，晚期卵巢癌病患經基因檢測，帶有BRCA基因突變且對含鉑類化學治療具有良好反應者，在服用藥物達兩年後並追蹤41個月，發現病患復發與死亡的機率大幅降低70%。

據統計，台灣女性每千人中就有一至兩名具有BRCA基因突變，且BRCA1與BRCA2基因突變皆與卵巢癌有關。其中帶有BRCA1基因突變者，終其一生有44%的機率；而帶有BRCA2基因突變則有17%的機率罹患卵巢癌。提醒病患確診後及早進行基因檢測等相關檢驗，如果有問題應求助婦癌專科醫師，擬定治療對策。

癌症 檢測 台灣

上一則

膽固醇過高危害大 9項心血管因素你注意了嗎？

延伸閱讀

腳底黑點竟是惡瘤 5指標檢查

腳底黑點竟是惡瘤 5指標檢查
沒抽菸酗酒突急性中風 竟是真性紅血球增生症

沒抽菸酗酒突急性中風 竟是真性紅血球增生症
中研院發現 染疫難易與基因有關

中研院發現 染疫難易與基因有關
台灣中研院團隊找出人體突變基因 不會感染新冠肺炎

台灣中研院團隊找出人體突變基因 不會感染新冠肺炎

熱門新聞

一般人以為配偶意外過世帶來的打擊比因慢性疾病過世還大，許多悲傷輔導學家提醒，長期臥病過世，照顧者承受的哀痛也不亞於配偶突然死亡，更要小心「慢性悲傷」。 （取材自pixabay）

老伴離世…「被留下的人」慢性傷痛 身心靈恐出狀況

2021-04-01 07:00
家人過世之後，會處於後事的忙亂中，很多人到喪禮結束，一切回歸平靜時才會真正感到悲傷。（取材自pexels）

死亡是一瞬的 但真正的告別卻需很長時間

2021-04-03 07:30
聊死亡是需要挑時機，但也不是那麼難開始。（圖／unsplash）

掌握8時機7原則 與家中長輩談談死亡這件事

2021-04-02 07:30
圖片來源 ／健康醫療網

3秒膠黏到手別用力拔 清除妙招有3種方法

2021-03-31 02:00
民眾拿到健康檢查報告後，得依「台灣慢性疾病風險評估模型」，自行輸入健檢報告數據，計算未來10年後罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管等5種慢性疾病的風險。圖／台灣國民健康署提供

線上自評5種慢性病罹患風險 醫：嚴防無預警猝死

2021-03-29 18:08
(取材自健康醫療網)

半夜肚子痛 肚臍周圍、上下腹痛可能是什麼病？

2021-03-27 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議