卵巢癌易復發 精準醫療明助延緩

在卵巢癌治療上，已可利用基因檢測找出異常基因。(Getty Images)

癌症 治療中，復發是許多病患最擔憂的問題之一，因此，如何延緩疾病復發成為治療的一大課題。隨著癌症治療朝向精準化，在卵巢癌治療上，已可利用基因檢測 找出異常基因，並搭配標靶藥物治療「維持戰果」，大幅延後疾病復發的時間，延長存活期。

一線治療後，逾70%卵巢癌患者一年半內復發

以癌症五年存活率來看，表現愈差的癌症代表惡性度愈高，存在更高復發機率，包括胰臟癌、卵巢癌等。

台灣 林口長庚醫院婦癌科主治醫師周宏學說，卵巢癌是婦科癌症中最容易復發的癌症，五年存活率小於50%，被稱為「最棘手的婦癌」，逾70%的病患經一線治療後，會在一年半內復發，一旦復發就會一再復發，且距離下次復發的時間會逐漸縮短，最後產生抗藥性。

不過，近年卵巢癌治療上已有重大突破，帶來曙光。

基因檢測找出突變者，標靶藥物延緩復發

卵巢癌病患在完成標準的手術輔以化學治療後，在延緩疾病復發的「維持治療」上，突破過去僅以化學治療或血管新生抑制劑的維持治療法，現今採取基因檢測，找出具有BRCA基因突變的病患，並使用PARP抑制劑的替代性維持療法成為主流趨勢。

PARP抑制劑屬於標靶藥物，以抑制癌細胞的DNA修復路徑延緩疾病復發，經研究顯示，晚期卵巢癌病患經基因檢測，帶有BRCA基因突變且對含鉑類化學治療具有良好反應者，在服用藥物達兩年後並追蹤41個月，發現病患復發與死亡的機率大幅降低70%。

據統計，台灣女性每千人中就有一至兩名具有BRCA基因突變，且BRCA1與BRCA2基因突變皆與卵巢癌有關。其中帶有BRCA1基因突變者，終其一生有44%的機率；而帶有BRCA2基因突變則有17%的機率罹患卵巢癌。提醒病患確診後及早進行基因檢測等相關檢驗，如果有問題應求助婦癌專科醫師，擬定治療對策。