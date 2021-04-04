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標靶接力治療 克服抗藥性基因是關鍵

黃安琪
癌症接力治療就像大隊接力，慎選第一棒跑者，之後的選手挑對時間出場，就有勝算。 (Getty Images)
癌症接力治療就像大隊接力，慎選第一棒跑者，之後的選手挑對時間出場，就有勝算。 (Getty Images)

晚期肺癌治療方式多元，「但第一線的治療，只有一次機會。」台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀說，治療從第一線開始就須擬定策略、超前部署，才能克服抗藥性基因，延長存活期，透過「接續型雙標靶療法」（EGFR雙標靶），以第二代標靶藥物接力第三代標靶治療，如同大隊接力一棒接一棒，延續生命。

比起單一用藥擬定治療組合更能延續生命

52歲的林太太長期腰痠背痛，就醫確診為晚期肺癌，且併發骨轉移及腦轉移，經醫師建議使用「接續型雙標靶療法」，在第一線以第二代標靶藥物治療，腫瘤成功縮小三成後，因產生抗藥性，於第二線治療再銜接第三代標靶藥物，標靶接力治療近6年，腫瘤控制穩定。

「林太太之所以能接續治療，關鍵在於克服抗藥性基因。」黃俊耀說，隨著基因檢測提高準確度，晚期EGFR肺腺癌病患，在標靶藥物治療後的癌細胞微環境愈來愈清楚。

第二代標靶藥物像個濾網，能在第一線就過濾、純化癌細胞的複雜環境，讓癌細胞微環境在最後剩下以T790M基因突變為主的抗藥基因，於第二線治療就能順勢接續第三代標靶藥物，接力用藥。

而隨著晚期肺癌治療的拼圖，在早期的化療後，又再加入標靶藥物、血管新生抑制劑、免疫療法等，各項藥物的角色在拼圖上逐漸明確，比起單一用藥，擬定治療組合更能延續生命。

黃俊耀解釋，台灣占最多數的EGFR晚期肺腺癌病患，目前有多種標靶藥物可選擇，在第一線治療上會以治療後的存活表現，以及當出現抗藥性後，病患能否再接續用藥，延緩進入化療為組合治療的目標。

治晚期肺癌像接力 選對跑者就能贏

研究證實，在第一線治療先使用第二代標靶藥物，無惡化存活期為13.7個月，在藥物治療失效後，檢測有超過六成病患具有T790M基因突變，可接力使用第三代標靶，整體存活期將近4年。

而第一線治療如先使用第三代標靶藥物，無惡化存活期雖為18.9個月，但當出現抗藥性，約有一成五的病患檢測具有MET基因突變，因後續藥費昂貴難以銜接，多數還是步入化療，整體存活期約3年。

黃俊耀鼓勵病友積極治療：「接力治療像大隊接力，慎選第一棒跑者，之後選手挑對時間出場就有勝算。」

檢測 癌細胞 腫瘤

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