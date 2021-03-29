乳癌復發風險指數 精準醫療可「預知」

乳癌是女性癌症中發生率第一名，精準醫療可以預測乳癌復發機會，提早準備預防復發策略。台灣和信醫院累積上萬病人的臨床資料，研發出「乳癌復發風險指數 」，提供作為是否採取預防性化療的參考。和信醫院副院長陳啟明説，三陰性乳癌的分裂與增殖能力高，遠端轉移風險相對高，對輔助性化療敏感，高風險者不應輕易放棄化療。

是否需作化學治療 可用風險指數預測

陳啟明說，乳癌的期別、腫瘤大小、荷爾蒙接受體陽性或陰性、HER2陽性或陰性，都會影響乳癌的復發與否，而八成的乳癌局部復發出現在手術後兩年，最常出現的轉移器官在骨骼、肝臟、肝臟與腦部。根據研究，荷爾蒙接受體是陰性的病人，復發機率比陽性高一點，而HER2陽性的病人復發機率也會比陰性大一點。

面對復發風險，透過精準醫療可擬定策略。陳啟明說，和信醫院從2007年起，利用783個基因，提供乳癌亞型基因檢測 ，對早期乳癌病患提供復發機率檢測，如預測十年遠端轉移危險性低於10%，用化學治療的好處不大，可以不用化療，只用口服荷爾蒙治療，但復發機率高的病患則建議化學治療。

九成乳癌病患無家族史 定期篩檢 很重要

以三陰性乳癌為例，陳啟明說，三陰性（ER、PgR、HER2皆為陰性）乳癌因癌細胞分裂與增殖能力高，遠端轉移風險相對高，對輔助性化療敏感。第一亞型乳癌，免疫反應強度與遠端轉移風險高度相關。ER的表現呈陰性，故不使用荷爾蒙治療，應考慮化學治療的好處。

陳啟明提醒，九成乳癌病患沒有家族史，是因後天環境和細胞基因變異交互作用造成。其他因素包括缺乏運動、高脂高醣低纖維飲食、吸菸、肥胖。而初期乳癌多數沒有症狀，定期篩檢是必要的，而早期發現，五年的存活率可以達到九成以上。