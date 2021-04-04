癌症骨轉移 有藥物可「治本」

當癌症 出現遠端轉移，最常見的部位之一就是骨轉移，許多病患在聽到的當下，感到如同被「宣判死刑」，消極面對。不過，隨著癌症治療朝向精準化，對付骨轉移已有標靶藥物，俗稱「保骨針」，從製造疼痛禍端的源頭下手，調控癌細胞 造成的骨骼脆弱，改善病患生活品質。

癌細胞加速骨質流失 併發病理性骨折

當腫瘤 存在體內達到一定時間，癌細胞隨著血液及淋巴系統遊走，就有機會轉移。台灣亞東醫院腫瘤科暨血液科主任林世強表示，癌症當中以肺癌、攝護腺癌、乳癌及多發性骨髓瘤最容易併發骨轉移，以晚期肺癌來說約有四成、乳癌約有六成五至七成五、攝護腺癌則有七成五的病患會發生骨轉移。

人體的骨質健康，仰賴造骨及蝕骨細胞的平衡機制。不過，當癌細胞侵襲，不間斷地刺激造骨細胞，會促使造骨細胞分泌過量的訊號，此訊號會造成蝕骨細胞過度活化，加速骨質流失；另一方面也會抑制造骨細胞，阻擋骨頭新生，長久下來「入不敷出」的情況，將使骨頭疼痛，併發病理性骨折風險，還可能出現高血鈣症，病患會感到食欲變差、便祕、意識不清、甚至昏迷。

在骨轉移的治療上，以往會先給予止痛藥，並以局部性放射線治療控制疼痛，如發生病理性骨折則採取手術治療。現在已有更「治本」的骨轉移標靶藥物，能抑制蝕骨細胞的活性。

骨轉移標靶藥 能抑制蝕骨細胞活性

林世強解釋，骨轉移標靶藥物為一種單株抗體藥物，能精準地阻斷促使蝕骨細胞活化的訊號，如同截斷電話線，接收不到訊號的蝕骨細胞便會進入休眠期，保護骨骼不再被破壞，並預防再發生後續骨轉移的併發症。

很多癌症骨轉移在初期缺少明顯症狀，林世強提醒，須隨時注意身體細小變化，例如：腰痠背痛、拿東西沒力氣等徵兆，於回診時告知醫師，安排血液及影像學等檢查，及早發現盡早治療。