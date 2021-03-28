「乾眼症」不見得是3C盯太久 小心免疫性疾病

(取材自健康醫療網)

42歲陳小姐因長期眼睛疲勞、乾澀、有異物感、流淚，有時甚至視力模糊。若眼睛吹到風或長時間使用手機 時，情況更加嚴重，眼科就診，經檢查後診斷為乾眼症，而同時發現陳小姐患有口腔潰瘍、關節炎等症狀，故抽血檢驗，並診斷出患有紅斑性狼瘡；原來紅斑性狼瘡才是造成陳小姐乾眼症的元凶。

診斷乾眼症 需藉由淚液分泌測試

臺中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院眼科主任林馥郁表示，乾眼症可能因為眼睛淚液分泌不足或者油脂層分泌不良或不足。診斷乾眼症採用「淚液分泌測試」，正常5分鐘內淚水分泌量可沾溼試紙達10mm，一旦淚液分泌少於5mm，可確診為乾眼症。

乾眼症無法根治 經常合併免疫性疾病發生

乾眼症屬於慢性病，不會根治，也常見合併其他免疫性疾病如類風濕性關節炎、全身的乾燥症、甲狀腺眼疾或紅斑性狼瘡等；若長期不治療可能導致角膜破皮，更嚴重者易發生角膜潰瘍或穿孔等狀況發生，因此治療乾眼症需對症下藥，並定期追蹤檢查，以免惡化影響視力。

治療乾眼症 隨意點眼藥水危害大

乾眼症治療的方式最普遍為開立人工淚液和局部類固醇眼藥水給予病患使用。林馥郁主任指出，在臨床上會發現部分民眾會自行購買眼藥水以及隨意點人工淚液，但自行隨意點眼藥水很危險，若未經醫師診斷而使用，在錯誤的用法下，反而容易導致對眼睛的傷害。

預防乾眼症 避免長時間緊盯3C為上策

除了3C族易罹患乾眼症外，年長者或長期待在冷氣房、長期配戴隱形眼鏡、藥物誘發等都可能減少淚水分泌，而導致乾眼症；而停經後的女性因賀爾蒙改變，也比較容易罹患乾眼症。

林馥郁主任提醒，民眾要注意生活規律，避免長時間盯著3C產品、書本，保持睡眠充足，休息時可閉著眼睛休息或是熱敷，也可在室內擺放植物、魚缸，增加環境濕度，避開風大的地方，騎摩托車戴全罩式的安全帽，及冷氣口不對著眼睛等，都是預防乾眼症的好方法。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49468/

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