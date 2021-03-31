藥物、免疫力、病毒等療法…「海陸空」夾殺癌細胞

抗癌已進入全新時代，醫界正不斷為癌患尋找新希望。(Getty Images)

抗癌已進入全新時代，台灣 花蓮慈濟醫院院長林欣榮說，「對抗癌症 要用海陸空包圍去轟炸它。」醫界正不斷為癌患尋找新希望，從基因變異找標靶藥物、利用自己免疫力殺癌細胞 ，甚至使用病毒去感染癌細胞，未來使用碳11重粒子放射治療取代外科手術。林欣榮說，醫界正在為癌患找到更多新機會。

對付惡性癌症，需要合併多種療法。林欣榮說，以腦瘤中成人最常見、死亡率最高的多形性神經膠質母細胞瘤（GBM）為例，標準療程的口服化療藥，平均存活期只有六個月，因腦癌複雜性太高，多樣的基因變異，無法以單一標靶藥物治療。

合併多種療法 有案例見成效

一位中國大陸南京的43歲眼科醫師，因罹患惡性腦瘤復發兩次，被判定只能再活三個月。2019年底，他到花蓮慈濟接受恩慈治療，除了手術、新藥腦貼片，也使用免疫抗體療法。最近他說，「可以走來走去，還可以教人保護眼睛的衛教。」

林欣榮說，現行的治療方法中，可以檢測基因變異，以進行標靶、免疫抗體、免疫細胞治療，或是進行外泌體抗體療法，去除細胞的抗藥、抗放射線及免疫逃脫。

免疫細胞除了CIK激發T細胞外，還有自然殺手細胞的NK細胞，以及樹突免疫細胞的DC細胞。目前花蓮慈濟通過的細胞療法CIK。

在未來的抗癌希望，目前眾所矚目的CAR-T免疫細胞，是在T細胞放入基因，協助抓住癌細胞並殲滅，同時喚起更多T細胞或殺手細胞來幫忙。但因製程複雜，治療非常昂貴，約有一成的病人會導致發炎因子風暴。

日前傳出感染COVID-19的淋巴癌病患竟癌症痊癒。林欣榮說，花蓮慈濟從2019年起也使用溶瘤病毒幫助病人。這病毒專司攻擊癌細胞，衛福部及研究倫理委員會批准後，第一個病人是50幾歲的大腸直腸癌末期病人，接連幾次療程，本來只能活三個月左右的病患，至今已存活超過一年七個月。